Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

Извор:
АТВ
17.12.2025
17:58
Коментари:0
Милан Николић, предсједник одбојкашког клуба "Карађорђе", преминуо је јутрос у Тополи.
Он је био тренер свих млађих категорија клуба, посљедњих година предсједник који је један од најзаслужнијих за велики повратак одбојке у Тополу.
Здравље
Преживјели корону, али нису сигурни: Шокантни подаци о ризику од смрти
"Са великом тугом и болом обавјештавамо одбојкашку јавност, наше суграђане из Тополе и све пријатеље клуба, да је предсједник Одбојкашког клуба 'Карађорђе', Милан Николић, јутрос преминуо у Тополи.
Ова вијест нас је све затекла и оставила у шоку и невјерици - тешко нам је повјеровати да га више нећемо видјети насмијаног на тренингу и међу нама. Милан није био само предсједник клуба посљедњих десет година. Био је тренер у свим категоријама, наш ослонац, и један од најзаслужнијих људи за повратак и ренесансу одбојке у Тополи.
Поред свог несебичног рада у клубу, Милан је био и секретар у Средњој школи 'Краљ Петар Први', али прије свега - био је отац двије дивне дјевојчице. Наше мисли и срца су сада уз његову породицу, којој упућујемо најдубље саучешће.
Сахрана ће се обавити сутра у 13:00 у породичној гробници на гробљу Опленац.
Република Српска
Цвијановић: Трампова администрација препознаје шта су ограничења за БиХ
Овај губитак је огроман шок за све нас и и даље не можемо да вјерујемо да га више нема. Милан ће пуно недостајати свима нама, а највише својој породици. Трудићемо се да његово сјећање чувамо и његујемо - он ће увијек остати део наших срца, мисли и живота.
Нека му је вјечна слава и хвала", стоји у објави ОК Карађорђе.
Свијет
40 мин0
Регион
43 мин0
Република Српска
46 мин0
Србија
49 мин0
Остали спортови
8 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
21
18
18
18
11
18
09
18
07
Тренутно на програму