Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

АТВ

17.12.2025

17:58

0
Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

Милан Николић, предсједник одбојкашког клуба "Карађорђе", преминуо је јутрос у Тополи.

Он је био тренер свих млађих категорија клуба, посљедњих година предсједник који је један од најзаслужнијих за велики повратак одбојке у Тополу.

"Са великом тугом и болом обавјештавамо одбојкашку јавност, наше суграђане из Тополе и све пријатеље клуба, да је предсједник Одбојкашког клуба 'Карађорђе', Милан Николић, јутрос преминуо у Тополи.

Ова вијест нас је све затекла и оставила у шоку и невјерици - тешко нам је повјеровати да га више нећемо видјети насмијаног на тренингу и међу нама. Милан није био само предсједник клуба посљедњих десет година. Био је тренер у свим категоријама, наш ослонац, и један од најзаслужнијих људи за повратак и ренесансу одбојке у Тополи.

Поред свог несебичног рада у клубу, Милан је био и секретар у Средњој школи 'Краљ Петар Први', али прије свега - био је отац двије дивне дјевојчице. Наше мисли и срца су сада уз његову породицу, којој упућујемо најдубље саучешће.

Сахрана ће се обавити сутра у 13:00 у породичној гробници на гробљу Опленац.

Овај губитак је огроман шок за све нас и и даље не можемо да вјерујемо да га више нема. Милан ће пуно недостајати свима нама, а највише својој породици. Трудићемо се да његово сјећање чувамо и његујемо - он ће увијек остати део наших срца, мисли и живота.

Нека му је вјечна слава и хвала", стоји у објави ОК Карађорђе.

In memoriam

