Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци

Извор:

Агенције

17.12.2025

10:16

Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци
Фото: Pixabay

Славни ММА борац Геронимо "Мондрагон" Дос Сантос (45) удавио се у Бразилу, потврђено је послије вишедневне потраге.

Тешкаш и ветеран са више од 70 професионалних борби преминуо је након што се утопио у ријеци Рио Негро, а његово тијело пронађено је тек послије неколико дана.

Hitna pomoć

Свијет

Хорор у Пољској! Ученица убила другарицу након свађе, полиција пронашла тијело поред школе

Трагедија се догодила прошлог петка у општини Сао Габријел да Кашоера, у дубини бразилске државе Амазонас.

Према наводима локалних медија, Дос Сантос је дан провео на једној од ријечних плажа са својом дјевојком, а прије повратка кући одлучио је да се још једном окупа у ријеци Рио Негро, једној од највећих притока Амазона.

Након што је заронио, више се није појавио на површини.

Спасилачке екипе покренуле су опсежну потрагу, а тијело некадашњег ММА борца пронађено је неколико дана касније.

