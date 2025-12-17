Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци

Извор:
Агенције
Славни ММА борац Геронимо "Мондрагон" Дос Сантос (45) удавио се у Бразилу, потврђено је послије вишедневне потраге.
Тешкаш и ветеран са више од 70 професионалних борби преминуо је након што се утопио у ријеци Рио Негро, а његово тијело пронађено је тек послије неколико дана.
Трагедија се догодила прошлог петка у општини Сао Габријел да Кашоера, у дубини бразилске државе Амазонас.
Према наводима локалних медија, Дос Сантос је дан провео на једној од ријечних плажа са својом дјевојком, а прије повратка кући одлучио је да се још једном окупа у ријеци Рио Негро, једној од највећих притока Амазона.
Након што је заронио, више се није појавио на површини.
Спасилачке екипе покренуле су опсежну потрагу, а тијело некадашњег ММА борца пронађено је неколико дана касније.
