Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

Извор:
АТВ
16.12.2025
13:04
Коментари:0
Запажене резултате на 5. Бокешком маратону остварили су паратркачи из Републике Српске.
Требињка Милица Ијачић освојила је сребрну медаљу за полумаратон, док су Биљана Недић и Милан Јовичић из Бањалуке стигли до златних одличја, потврдивши да упорност и снага духа немају границе.
“Пресрећна сам због сребра на полумаратону и што сам имала прилику да учествујем међу толико сјајних учесника из цијелог свијета. Ово је са мене незаборавно искуство” рекла је за АТВ Милица Ијачић.
На стази уз море, кроз јединствени амбијент Боке Которске, њихови успјеси дали су посебан печат овом спортском догађају. Пети Бокешки маратон ове је године окупио 6.500 тркача из 52 државе свијета. За полумаратон и маратон трчало је 4.500 учесника, од чега је њих 3500 трчало дистанцу полумаратона. Међу њима били су бројни љубитељи трчања из Републике Српске.
Свијет
1 седм0
Остали спортови
1 мј0
Бања Лука
2 мј0
Остали спортови
2 мј0
Остали спортови
7 ч0
Остали спортови
17 ч0
Остали спортови
19 ч0
Остали спортови
19 ч0
Најновије
Најчитаније
15
38
15
36
15
32
15
28
15
25
Тренутно на програму