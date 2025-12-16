Logo
Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

Извор:

АТВ

16.12.2025

13:04

Коментари:

0
Фото: АТВ

Запажене резултате на 5. Бокешком маратону остварили су паратркачи из Републике Српске.

Требињка Милица Ијачић освојила је сребрну медаљу за полумаратон, док су Биљана Недић и Милан Јовичић из Бањалуке стигли до златних одличја, потврдивши да упорност и снага духа немају границе.

“Пресрећна сам због сребра на полумаратону и што сам имала прилику да учествујем међу толико сјајних учесника из цијелог свијета. Ово је са мене незаборавно искуство” рекла је за АТВ Милица Ијачић.

Бокешки маратон
Бокешки маратон

На стази уз море, кроз јединствени амбијент Боке Которске, њихови успјеси дали су посебан печат овом спортском догађају. Пети Бокешки маратон ове је године окупио 6.500 тркача из 52 државе свијета. За полумаратон и маратон трчало је 4.500 учесника, од чега је њих 3500 трчало дистанцу полумаратона. Међу њима били су бројни љубитељи трчања из Републике Српске.

