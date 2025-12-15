Logo
Страва на стази при 120 km/h: Скијашица извела никад виђен потез

15.12.2025

21:48

Фото: Tanjug/Sean Kilpatrick /The Canadian Press via AP

Асја Зенере, италијанска скијашица, обиљежила је трку супервелеслалома Свјетског купа у швајцарском Сент Морицу несвакидашњим потезом који је у исто вријеме изазвао одушевљење публике и довео до дисквалификације.

Зенере је током вожње након снажног скока изгубила идеалну путању и великом се брзином од 120 km/h нашла на путањи равно према сљедећој капији.

У тренутку када је судар с капијом изгледао неизбјежно и потенцијално врло опасно, реаговала је инстинктивно.

Умјесто покушаја обиласка, сагнула је главу, скупила тијело и буквално пролетјела кроз простор између стубова капије - не додирнувши их.

Маневар је био толико брз и прецизан да га у првом тренутку нису уочили ни гледаоци ни телевизијски коментатори.

Зенере је наставила трку и стигла до циља.

Накнадна анализа снимка открила да капију није прошла на прописан начин.

