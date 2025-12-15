Страва на стази при 120 km/h: Скијашица извела никад виђен потез

15.12.2025
Асја Зенере, италијанска скијашица, обиљежила је трку супервелеслалома Свјетског купа у швајцарском Сент Морицу несвакидашњим потезом који је у исто вријеме изазвао одушевљење публике и довео до дисквалификације.
Зенере је током вожње након снажног скока изгубила идеалну путању и великом се брзином од 120 km/h нашла на путањи равно према сљедећој капији.
У тренутку када је судар с капијом изгледао неизбјежно и потенцијално врло опасно, реаговала је инстинктивно.
Умјесто покушаја обиласка, сагнула је главу, скупила тијело и буквално пролетјела кроз простор између стубова капије - не додирнувши их.
Маневар је био толико брз и прецизан да га у првом тренутку нису уочили ни гледаоци ни телевизијски коментатори.
Зенере је наставила трку и стигла до циља.
Накнадна анализа снимка открила да капију није прошла на прописан начин.
