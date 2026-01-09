Logo
Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

Извор:

СРНА

09.01.2026

15:15

Опасност од плављења и клизишта у пет кантона
Фото: АТВ

На подручју Кантона Сарајево, Херцеговачко-неретванског, Босанско-подрињског, Унско-санског и Посавског кантона и даље постоји опасност од изливања, бујичних токова, плављења нижих подручја и могућих клизишта, због благог пораста водостаја ријека, након падавина и отапања снијега у вишим предјелима, саопштено је из федералне Владе.

Због ниске температуре и очекиваних падавина, Федерална управа цивилне заштите апелује да кантоналне и општинске службе цивилне заштите континуирано обилазе најугроженија подручја и по потреби одмах активирају снаге заштите и спасавања, у складу са плановима и надлежностима, ради заштите људи и материјалних добара.

Информације Бихамка указују да је стање на путевима отежано, посебно у западним и планинским крајевима, а сњежне падавине додатно отежавају саобраћање у градским зонама.

Федерална управа цивлине заштите апелује да послодавци и јавне установе испуне законске обавезе у оваквим временским условима и допринесу несметаном кретању и безбједности грађана.

Воз пруга

БиХ

Запослени у Жељезницама ФБиХ: Веће плате или генерални штрајк

Ова управа у континуитету прати стање путем Федералног оперативног центра, прикупља информације, процјењује ситуацију и потребе за пружањем помоћи у виду средстава и опреме.

У сталној је комуникацији са кантоналним и општинским службама цивилне заштите, како би се у случају потребе за ангажманом оперативних снага дао најефикаснији одговор.

Федералне специјализоване јединице цивилне заштите остају у приправности за брзу реакцију.

