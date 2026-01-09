Фабрика "Фолксвагена" данас затворена због сњежне олује

Извор:
СРНА
09.01.2026
14:51
Сњежна олуја у сјеверном дијелу Европе натјерала је управу ауто-компаније "Фолксваген" да на један дан затвори једну од својих фабрика, чиме је ометена производња модела "голф", саопштено је из компаније.
У саопштењу се наводи да је отказана касна смјена у фабрици за састављање "голфова" у Волфсбургу.
Према наводима компаније, прекинута је испорука дијелова за модел "голф".
Сњежна олуја "Горети" донијела је јуче обилне сњежне падавине и снажне вјетрове у Велику Британију и наставила да се креће даље ка истоку.
Неименовани њемачки званичник изјавио је да су регион погодиле најгоре временске неприлике у посљедњих неколико година
