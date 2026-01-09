Logo
Large banner

Фабрика "Фолксвагена" данас затворена због сњежне олује

Извор:

СРНА

09.01.2026

14:51

Коментари:

0
Фабрика "Фолксвагена" данас затворена због сњежне олује

Сњежна олуја у сјеверном дијелу Европе натјерала је управу ауто-компаније "Фолксваген" да на један дан затвори једну од својих фабрика, чиме је ометена производња модела "голф", саопштено је из компаније.

У саопштењу се наводи да је отказана касна смјена у фабрици за састављање "голфова" у Волфсбургу.

Према наводима компаније, прекинута је испорука дијелова за модел "голф".

Сњежна олуја "Горети" донијела је јуче обилне сњежне падавине и снажне вјетрове у Велику Британију и наставила да се креће даље ка истоку.

Фенербахче-Црвена звезда

Кошарка

Званично: Познато када играју Олимпијакос и Фенербахче

Неименовани њемачки званичник изјавио је да су регион погодиле најгоре временске неприлике у посљедњих неколико година

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Европа

Folksvagen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Воз пруга жељезница

БиХ

Запослени у Жељезницама ФБиХ: Веће плате или генерални штрајк

2 ч

0
Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

Свијет

Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Држављанин Бугарске ухапшен у Србији због шверца кокаина и хероина

2 ч

0
Вода чаша

Друштво

Издате препоруке о исправности воде за пиће

2 ч

0

Више из рубрике

Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

Свијет

Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

2 ч

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони: Европа треба да успостави дијалог са Русијом

4 ч

0
Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

Свијет

Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

4 ч

0
Данас комеморација жртвама пожара у Швајцарској

Свијет

Данас комеморација жртвама пожара у Швајцарској

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

22

Авион Стејт департмента слетио у Каракас

17

21

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

17

13

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

17

07

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

17

04

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner