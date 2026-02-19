Logo
Додик о сусрету Човића и Томпсона: Наставак опасне рехабилитације усташтва

АТВ

19.02.2026

17:49

Милорад Додик
Фото: АТВ

Сликање Драгана Човића са Томпсоном није безазлен естрадни тренутак, него наставак опасне рехабилитације усташтва и покушај да се та идеологија пресвуче у тобожње "европске вриједности", рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је истакао да је Томпсон оличење неоусташтва, промотер политика под којима је убијено 800.000 Срба у НДХ, од тога пола милиона у Јасеновцу, и свака његова појава код нас Срба изазива узнемиреност и одбијање.

Ако су европске вриједности релативизација нацистичких и усташких злочина, Додик је нагласио да је онда ријеч о политичкој и историјској содоми и гомори с којом Република Српска ништа не жели да има.

Напоменуо је да су многе земље ЕУ забраниле Томпсонове концерте, а и наступи у држави из које долази, уносе страх међу оне малобројне Србе који су у њој остали.

Он је указао да Томпсонов наступ у БиХ само је додатно подигао тензије, продубио подјеле и неразумијевање.

"Свако ко се фотографише, пјева или одлази на концерте усташких апологета, вријеђа жртве Другог свјетског рата - прије свега српски и јеврејски народ, који су били међу највећим страдалницима у злочиначкој НДХ", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, релативизовање злочина и промоција усташтва није само историјски ревизионизам, већ акт отвореног непријатељства према Републици Српској, чије је постојање нераскидиво везано за антифашистичку борбу и сјећање на невине жртве.

Човић Томпсон

БиХ

Упркос осудама: Човић угостио Томпсона

"Ако је могуће промовисати усташтво под европском заставом или уз европско ћутање, онда Република Српска има пуно право да своју самосталност гради и на јасном одбијању да буде дио таквог друштва и таквих вриједности", навео је Додик на Иксу.

У Широком Бријегу је у петак, 13. фебруара, концерт одржао контроверзни хрватски пјевач Марко Перковић Томпсон, који је извео пјесму "Бојна Чавоглаве" уз усташки поздрав "За дом спремни", који је публика заједно са њим углас узвикивала.

Наступ је обиловао је иконографијом, симболима злогласне Независне Државе Хрватске и алузијама на ратне деведесете.

Милорад Додик

Marko Perković Tompson

Драган Човић

