Logo
Large banner

Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ

Аутор:

Бранка Дакић

18.02.2026

19:10

Коментари:

0
Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ
Фото: Поносна Хрватска

Не стишавају се реакције на концерт марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу, а још је скандалозније то што му је присуствовао и Марин Вукоје, судија Уставног суда БиХ. Топ је засметало и Ћамилу Дураковићу, потпредсједнику Републике Српске. Поднио еј иницијативу Уставном суду да преиспита је ли треба разријешити Вукоју.

Судија највише правне институције у БиХ никако не би требало да буде на догађајима на којима се истичу симболи који подсјећају на фашизам из времена НДХ-а, сматра Ћамил Дураковић. Зато је поднио иницијативу Уставном суду БиХ да донесе одлуку о томе је ли Марину Вукоји и даље мјесто у тој институцији, с обзиром на то да је присуствовао Томпсоновом концерту у Широком Бријегу.

"Морају преиспитати да ли постоје елементи, уколико се један од високоморалних, истакнутих правника нађе на таквом мјесту, да ли и даље тај суд има и може да има ауторитет, како би грађани имали и даље повјерење у рад те судске инстанце. Послао сам ову иницијативу како би Уставни суд преиспитао да ли такав судија треба бити разријешен. Ја мислим да треба. Такав судија не би требало да ради у највишој судској инстанци у БиХ", каже Дураковић.

Пленарна сједница Уставног суда је сутра, али још није познато хоће ли се разматрати Дураковићева иницијатива. Познат је став предсједника суда – судије морају бити истакнути правници високог моралног угледа, како стоји и у Уставу БиХ.

„Када је ријеч о моралним аспектима личности, то би требало да се подразумијева", каже Мирсад Ћеман, предсједник Уставног суда БиХ.

Иницијативе иду и према Народној скупштини Републике Српске. Клуб посланика СДС-а тражио је посебну сједницу на којој би се разматрала Резолуција о осуди величања усташке идеологије.

„Народна скупштина најоштрије осуђује свако величање, истицање, промовисање или оправдавање усташке идеологије, симбола и поздрава. Народна скупштина констатује да је усташки режим био злочиначки, одговоран за геноцид", каже Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске

Подсјетимо, у јавности се појавила фотографија Марина Вукоје на једном од Томпсонових концерата у Широком Бријегу. Концерте, на којима се величала усташка идеологија и поздрав „За дом спремни“ осудили су бројни званичници, али и грађани БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ćamil Duraković

Марин Вукоја

Marko Perković Tompson

Уставни суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије

Регион

Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије

1 д

0
Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

БиХ

Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

1 д

0
Амбасадор Израела у БиХ упозорила власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту

БиХ

Амбасадор Израела у БиХ упозорила власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту

2 д

0
Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару

Градови и општине

Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару

4 д

1

Више из рубрике

Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

БиХ

Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

1 ч

0
Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету

БиХ

Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету

3 ч

0
Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

БиХ

Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

3 ч

0
Савјет министара о привременој заштитној мјери на увоз челика

БиХ

Савјет министара о привременој заштитној мјери на увоз челика

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Све чешћи одлазак младих на сезонске послове: Шта је узрок?

19

37

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

19

31

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

19

25

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

19

19

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner