Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ

Аутор:Бранка Дакић
18.02.2026
19:10
Не стишавају се реакције на концерт марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу, а још је скандалозније то што му је присуствовао и Марин Вукоје, судија Уставног суда БиХ. Топ је засметало и Ћамилу Дураковићу, потпредсједнику Републике Српске. Поднио еј иницијативу Уставном суду да преиспита је ли треба разријешити Вукоју.
Судија највише правне институције у БиХ никако не би требало да буде на догађајима на којима се истичу симболи који подсјећају на фашизам из времена НДХ-а, сматра Ћамил Дураковић. Зато је поднио иницијативу Уставном суду БиХ да донесе одлуку о томе је ли Марину Вукоји и даље мјесто у тој институцији, с обзиром на то да је присуствовао Томпсоновом концерту у Широком Бријегу.
"Морају преиспитати да ли постоје елементи, уколико се један од високоморалних, истакнутих правника нађе на таквом мјесту, да ли и даље тај суд има и може да има ауторитет, како би грађани имали и даље повјерење у рад те судске инстанце. Послао сам ову иницијативу како би Уставни суд преиспитао да ли такав судија треба бити разријешен. Ја мислим да треба. Такав судија не би требало да ради у највишој судској инстанци у БиХ", каже Дураковић.
Пленарна сједница Уставног суда је сутра, али још није познато хоће ли се разматрати Дураковићева иницијатива. Познат је став предсједника суда – судије морају бити истакнути правници високог моралног угледа, како стоји и у Уставу БиХ.
„Када је ријеч о моралним аспектима личности, то би требало да се подразумијева", каже Мирсад Ћеман, предсједник Уставног суда БиХ.
Иницијативе иду и према Народној скупштини Републике Српске. Клуб посланика СДС-а тражио је посебну сједницу на којој би се разматрала Резолуција о осуди величања усташке идеологије.
„Народна скупштина најоштрије осуђује свако величање, истицање, промовисање или оправдавање усташке идеологије, симбола и поздрава. Народна скупштина констатује да је усташки режим био злочиначки, одговоран за геноцид", каже Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске
Подсјетимо, у јавности се појавила фотографија Марина Вукоје на једном од Томпсонових концерата у Широком Бријегу. Концерте, на којима се величала усташка идеологија и поздрав „За дом спремни“ осудили су бројни званичници, али и грађани БиХ.
