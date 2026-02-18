Logo
Делегација ЕУ о концерту Томпсона: За фашизам нема мјеста у демократском друштву

18.02.2026

20:20

Делегација ЕУ о концерту Томпсона: За фашизам нема мјеста у демократском друштву
Фото: Поносна Хрватска

Величању и релативизацији фашистичких идеологија нема мјеста у демократском друштву, саопштила је Делегација ЕУ у БиХ и позвала надлежне органе да истраже инцидент на недавном концерту у Широком Бријегу гдје је наступио Марко Перковић Томпсон праћен истицањем усташки обиљежја.

Делегација ЕУ је позвала надлежне да у складу с домаћим законодавством истраже овај инцидент, јер фотографије и видеозаписи с недавног концерта у Широком Бријегу приказују учеснике како скандирају слогане и истичу обиљежја повезана с фашистичким идеологијама.

"Величању и релативизацији фашистичких идеологија нема мјеста у демократском друштву и подсјећају на најмрачније периоде европске историје. ЕУ позива све да искажу поштовање према жртвама злочина почињених током Другог свјетског рата", саопштено је из Делегације ЕУ у БиХ.

Иначе, Марко Перковић Томпсон је држављанин Хрватске која је члан Европске уније.

