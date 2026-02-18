Сутра почиње Рамазан: Колико траје и шта је обавезно?

Извор:
За муслимане сутра почиње Рамазан, најважнији и најсветији мјесец исламске вјере током којег се вјерници уздржавају од хране и пића, али и лоших мисли и дјела.
Пост се сматра једним од стубова ислама, а подразумијева потпуно уздржавање од хране, пића и тјелесних задовољстава од зоре до заласка сунца, и то 30 дана.
У вријеме поста вјерници се морају уздржавати и од ружних ријечи и дјела ради општег људског прочишћења, саопштено је из Ријсета Исламске заједнице БиХ.
Пост је обавезан за све физички и психички здраве и пунољетне муслимане и муслиманке.
Рамазански бајрам вјерници исламске вјере прославиће 20. марта.
