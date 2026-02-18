Logo
Сутра почиње Рамазан: Колико траје и шта је обавезно?

Извор:

СРНА

18.02.2026

16:54

Сутра почиње Рамазан: Колико траје и шта је обавезно?

За муслимане сутра почиње Рамазан, најважнији и најсветији мјесец исламске вјере током којег се вјерници уздржавају од хране и пића, али и лоших мисли и дјела.

Пост се сматра једним од стубова ислама, а подразумијева потпуно уздржавање од хране, пића и тјелесних задовољстава од зоре до заласка сунца, и то 30 дана.

У вријеме поста вјерници се морају уздржавати и од ружних ријечи и дјела ради општег људског прочишћења, саопштено је из Ријсета Исламске заједнице БиХ.

Пост је обавезан за све физички и психички здраве и пунољетне муслимане и муслиманке.

Рамазански бајрам вјерници исламске вјере прославиће 20. марта.

