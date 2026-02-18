Покушавала 25 година да оде на Острог, када је успјела доживјела је нешто нестварно

Извор:
Луна из Крушевца била је један од инфлуенсерских пионира, али са контентом из Лондона.
Сви су се прије више од деценије смијали њеним интересантним видеима на Јутјубу у којима је показивала свој нови ајфон, али и лице мазала нутелом како би подмладила кожу.
Ипак, мало ко је у обзир узео њену храброст да са двоје дјеце и релативно стабилним животом у Крушевцу пресели у Велику Британију. У међувремену је себи испунила велику жељу – посјетила је Острог.
Прије 20 година одлучила је да промијени живот и окуша срећу у Лондону, али као жена широких схватања и ослобођена стега свих врста традиционализма и очекиваних модела понашања, почела је да објављује "праинфлуенсерски" садржај и тако постала веома популарна на Балкану.
Ипак, све вријеме је имала жељу да пронађе мало мира од ужурбаног лондонског живота и јавног посла, а Острог јој је учинио као идеално мјесто да посложи своје емоције и мисли. И послије четврт века коначно је успјела да оде, али Луна не би била Луна да све то није снимила.
"Много пута сам покушавала да одем и преко агенција из Србије и преко агенција из Лондона, планирала сам и са неким људима. Али, увјерила сам се да се на Острог иде онда када вас Свети Василије позове, то је жива истина. Неколико пута сам покушавала, али нисам успјела. А сада смо се око пута договориле у једном дану. Нас три пријатељице смо одлучиле да одемо", испричала је у свом влогу на јутјубу, након што је подсјетила како је оставила добро плаћен посао у Дирекцији за урбанизам у Крушевцу и отишла у Лондон са дјецом, сином и кћерком, близанцима.
Било им је потребно пет година да се снађу, а чак 25 од посљедње посјете Острогу да поново нађе времена за пут и обилазак. Након што су се три пријатељице организовале у посљедњем тренутку, кренуле су на незгодан пут, који нису осјетиле.
"Никада се ништа није десило на Острогу, иако су страшне кривине до манастира. Када смо стигли у двориште светиње, сав умор је нестао. Осјетила сам неописив спокој. Разговор са монахом нам је посебно значио. Сав терет који сам осјећала је нестао. Помогао ми је да ослободим душу и оставим иза себе терет који сам годинама носила. Посебан утисак ми је оставио моменат кад ми је монах рекао да у манастиру постоје рупе. Узео је моју руку и убацио у једну од шупљина, а унутра је била вода. Усред стијене вода", право чудо".
У манастиру влада умирујућа тишина, а мјесто гдје почивају мошти Светог Василија за Луну је имало посебну енергију.
"На уласку у манастир постоји истакнуто правило облачења – жене треба да носе сукње и мараме, а мушкарци панталоне и мајице дугих рукава. Поклоници добре воље носе и дарове монасима, то може бити кафа, шећер, уље... такође, остављају се добровољни прилози. Вјерници након поклањања моштима Светог Василија Острошког могу да запишу на папирићу имена за здравље и за упокојене које монаси читају у молитвама".
Постоји старо правило које се поштује у народу и које гласи да не смијете ништа да узмете из манастира, чак ни камен и цвијет. Вјерници могу у манастирској продавници да купе освештану воду и уље.
Према легенди, Свети Василије сваке ноћи обилази манастир, па монаси ујутру затичу црне трагове на чарапама светитеља. Зато вјерујући народ који креће пут Острога често поред уља и вина на дар свецу носи и штрикане вунене чарапе. Вјерници такође доносе ствари блиских људи који не могу да посјете светињу, остављају их да преноће поред кивота, а онда их носе драгим људима.
Људи се често питају "ко не смије да уђе у манастир Острог", али уколико поштујете правила понашања манастира и приступате чистог срца, свако је добродошао.
