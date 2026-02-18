Здравствене установе у Српској добиле возила вриједна 439.000 евра

Извор:
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић присуствовао је данас у Бањалуци примопредаји амбулантних возила, донације Владе Републике Кореје. Три, од укупно седам амбулантних возила (за Републику Српску и ФБиХ), намијењено је Дому здравља Источно Сарајево, Дому здравља “Др Младен Стојановић“ Лакташи и Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Возила је уручио амбасадор Републике Кореје у Републици Хрватској Сеунгбум Ли, који је нерезидентни амбасадор за Босну и Херцеговину.
Данашња донација је реализована посредством Министарства цивилних послова БиХ, а догађају је присуствовао и федерални министар здравства Недиљко Римац. Потпуно нова, опремљена санитетска возила добиле су и четири здравствене установе у ФБиХ: Дом здравља Рама, "Жупанијска болница" Орашје, Дом здравља Кључ и Дом здравља Фоча – Устиколина. Укупна вриједност донације је 438.970 евра.
Министар Шеранић се захвалио Републици Кореји нагласивши да је ова донација наставак вишедеценијске сарадње са Републиком Корејом и традиционалних пријатељских односа.
"Република Српска је у претходним годинама реализовала важне пројекте модернизације и опремања болничког сектора у три фазе, управо захваљујући кредитним аранжманима са Републиком Корејом“, нагласио је министар Шеранић, додавши да се нада наставку сарадње у области здравствене заштите.
Такође, за вријеме пандемије вируса корона Република Кореја донирала је БиХ значајне количине тестова и вакцина. У новембру 2023. године донирала је три амбулантна возила за Болницу Градишка, Жупанијску болницу "Др. фра Миховил Сучић" Ливно и Здравствени центар Брчко. Вриједност донације 223.568 долара.
