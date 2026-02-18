Logo
Када се очекује топлије вријеме?

18.02.2026

12:08

Када се очекује топлије вријеме?
Фото: АТВ

У Републици Српској наредних дана биће промјенљиво вријеме са кишом, сусњежицом и снијегом, а тек у недјељу, 22. фебруара, очекује се да буде топлије уз температуру ваздуха и до 14 степени Целзијусових, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Сутра ће бити топлије, али облачно и вјетровито вријеме уз краће сунчане интервале, на југу са слабом кишом, а дуваће и јак до олујни југо.

У ноћи са четвртка на петак на планинама и понегдје у нижим предјелима очекује се киша која ће прећи у сусњежицу и снијег и биће све хладније, а максимална температура ваздуха биће од осам на истоку до 16 степени на сјеверу, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.

У петак, 20. фебруара, биће хладније уз падавине - у нижим предјелима у Крајини и истоку киша ће прелазити у сусњежицу и снијег, на планинама снијег, а на југу ће падати јача киша и пљускови са гмрљавином, али ће падавине увече слабити.

Максимална температура ваздуха биће од четири на западу до 12 степени на југу, у вишим предјелима од два степена, а минимална увече од минус три до два, на југу до пет, у вишим предјелима на западу од минус пет степени.

У суботу, 21. фебруара, биће претежно облачно са повременом сусњежицом и слабим снијегом, који ће послије подне престати, а минимална температура ваздуха биће од минус пет до минус један степен, на југу до три, у вишим предјелима на западу од минус седам, док ће максимална бити од три до седам, на југу до 10, а у вишим предјелима од минус један степен.

У недјељу, 22. фебруара, биће промјенљиво облачно уз суначне периоде и топлије, током дана је могућа пролазна киша, а минимална температура ваздуха биће од минус два до четири, у вишим предјелима од минус четири степена, док ће максимална бити од девет до 14, у вишим предјелима од шест степени.

Временска прогноза

РХМЗ

