Побољшано здравствено стање повријеђене дјевојке: Планиран премјештај на полуинтензивну његу

18.02.2026

09:25

Трамвај искочио из шина у Сарајеву
Фото: Samır Jordamovıc/Anadolija

Опште стање Елле Јовановић која је повријеђена у трамвајској несрећи је побољшано те се планира премјештај на полуинтензивну његу уз наставак мултидисциплинарног третмана.

Ово је за Клиx.ба потврдио директор Опште Болнице у Сарајеву проф. др. Исмет Гавранкапетановић.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Лажне изјаве да Украјина брани Европу

Елла Јовановић (17) је хоспитализована прошлог четвртка након стравичне трамвајске несреће.

Неколико дана је била животно угрожена и у индукованој коми, али су је љекари у суботу пробудили од када креће и постепени напредак здравственог стања.

Саобраћајна несрећа на ауто-путу

Хроника

Двије несреће на ауто-путу: Саобраћај се одвија једном траком

Треба истаћи да Елла добива велику подршку у свом опоравку, а јуче се Католички школски центар "Св. Јосип" Сарајево, који Елла похађа, огласио емотивном објавом и видеоснимком.

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

