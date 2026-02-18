Побољшано здравствено стање повријеђене дјевојке: Планиран премјештај на полуинтензивну његу

18.02.2026
09:25
Опште стање Елле Јовановић која је повријеђена у трамвајској несрећи је побољшано те се планира премјештај на полуинтензивну његу уз наставак мултидисциплинарног третмана.
Ово је за Клиx.ба потврдио директор Опште Болнице у Сарајеву проф. др. Исмет Гавранкапетановић.
Сијарто: Лажне изјаве да Украјина брани Европу
Елла Јовановић (17) је хоспитализована прошлог четвртка након стравичне трамвајске несреће.
Неколико дана је била животно угрожена и у индукованој коми, али су је љекари у суботу пробудили од када креће и постепени напредак здравственог стања.
Двије несреће на ауто-путу: Саобраћај се одвија једном траком
Треба истаћи да Елла добива велику подршку у свом опоравку, а јуче се Католички школски центар "Св. Јосип" Сарајево, који Елла похађа, огласио емотивном објавом и видеоснимком.
