Данас славимо Свету Агатију: Заштитница је жена

Извор:
Телеграф
18.02.2026
07:19
Коментари:0
Осамнаести дан фебруара у календару Српске православне цркве посвећен је Светој мученици Агатији и Светом Полиевкту, патријарху цариградском.
Осамнаести дан фебруара у календару Српске православне цркве посвећен је Светој мученици Агатији и Светом Полиевкту, патријарху цариградском.
Ова славна дјевица и мученица Христова родила се у сицилијанском граду Палерму од родитеља благородних и имућних. Када је цар Декије покренуо гоњење хришћана, и Агатија је ухваћена и на суд пред судију Квинтијана изведена. Видио је судија Агатију, прекрасну у лицу, и пожелио да је има за жену. Када је он то предложио Агатији, одговорила му је Агатија да је она невјеста Христова, и да не може бити невјерна своме обручнику. Судија је ставио на тешке муке: Агатија је била шибана, уз дрво везивана и бијена до крви. Потом је судија поново посаветује да се одрекне Христа и да тако избјегне даље муке, на шта је невјеста Христова одговорила: „Ове муке мени су врло корисне, као што пшеница не може доћи у житнице прије него се очисти од пљеве, тако ни душа моја не може ући у рај, ако тијело моје најпре не буде скрушено мукама“.
Свијет
Ватикан неће учествовати у Трамповом Одбору за мир
Тада мучитељ нареди да јој се одсјеку груди, па су је онда бацили у тамницу. У тамници јој се јавио свети апостол Петар и повратио јој цјелост тјелесну и здравље. Поново је била изведена на мучење, и поново бачена у тамницу гдје и је и предала душу своју Богу, 251. године у граду Катани, а у вријеме цара Декија. По смрти Агатиној њен мучитељ Квитијан пошао је да заграби имање њено. Али, успут се разбјесиеше коњи под њим и под војницима, те га свега изгризу по лицу, свале на земљу и истопотају ногама намртво. Тако га убрзо стиже казна Божја за дивљи злочин над светом Агатијом.
Агатију поштују и католици и православци, а нарочито је помињу жене јер се вјерује да ће их она заштитити од сваке болести и боли.
Овчица Твоја Исусе, Агатија, зове силним гласом: „Тебе Жениче мој љубим и тражећи Те страдам, и распињем се и сахрањујем у крштењу Твоме. И страдам ради Тебе, да бих царствовала с Тобом, и умирем за Тебе, да бих живјела с Тобом. Прими ме као чисту жртву, с љубављу жртвовану за Тебе.“ Њеним молитвама, као Милостив, спаси душе наше.
Свети Полиевкт
Због свог високог ума, ревности вјерске и часноречивости назван другим Златоустом. У вријеме патријарха Полиевкта и цара Константина Порфирогенита дошла је у Цариград руска кнегиња Олга, и ту се крстила 957. године. Патријарх ју је крстио, а цар јој био кум.
Пророчки јој је рекао свети Полиевкт: „Благословена си ти међу женама руским, јер си завољела свјетлост и одбацила таму, благосиљаће те синови руски до посљедњег кољена“.
Из простих монаха Полиевкт је био узет за патријарха 946. године и остао је на престолу патријаршијском до своје смрти 970. године, преноси Телеграф.
Друштво
9 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
33
08
32
08
27
08
26
08
24
Тренутно на програму