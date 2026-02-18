Logo
Large banner

Орбан: Међународне организације годинама парализоване

Извор:

СРНА

18.02.2026

08:33

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Велике међународне организације, чији је главни задатак био да сачувају мир, постале су, у суштини, парализоване у посљедњих 10 или 15 година, а УН су најбољи, али не и једини примјер тога, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.

- Заправо, учинак свих добро познатих међународних и међувладиних институција знатно је смањен у посљедњих десетак година. Као одговор на то, предсједник САД Доналд Трамп рекао је да бисмо требали да оставимо те структуре иза себе и да урадимо нешто ново, да омогућимо нови подстрек и покренемо нову иницијативу - рекао је Орбан мађарским новинарима.

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Западњаци, сјетите се...

Према његовим ријечима, Трамп је управо због тога основао Одбор за мир и позвао у њега своје пријатеље, односно оне којима вјерује, као и земље чија је политика традиционално оријентисана ка миру и које припадају западном свијету или су блиско повезане са њим.

- Тако је и Мађарска добила позив. Надам се да ће се ту појавити институција и да ће почети са радом оно што је првобитно основано ради мира на Блиском истоку, али учесници тога вјерују да могу да учине више од стабилизације само једног региона - истакао је Орбан.

Он је навео да би Одбор за мир могао да постане шира свеобухватна међународна организација надлежна за неколико дијелова свијета.

облачно-временска прогноза

Друштво

Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине

- Да ли ће се то заиста десити или не, моћи ћу да вам кажем када се вратим из Вашингтона - додао је Орбан.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

Свијет

Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

4 ч

0
Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Свијет

Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

4 ч

0
Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

Сцена

Пјевач шокирао признањем: Преварио жену са њеним братом од стрица

4 ч

0
Беба дијете

Друштво

Најљепше вијести: У Српској рођене 23 бебе

4 ч

0

Више из рубрике

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Западњаци, сјетите се...

4 ч

0
Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

Свијет

Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

4 ч

0
Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Свијет

Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

4 ч

0
Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених

Свијет

Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Шести дан протеста због трамвајске несреће: Најављен и пленум грађана

12

56

Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

12

54

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

12

49

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

12

47

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner