Орбан: Међународне организације годинама парализоване

Велике међународне организације, чији је главни задатак био да сачувају мир, постале су, у суштини, парализоване у посљедњих 10 или 15 година, а УН су најбољи, али не и једини примјер тога, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.
- Заправо, учинак свих добро познатих међународних и међувладиних институција знатно је смањен у посљедњих десетак година. Као одговор на то, предсједник САД Доналд Трамп рекао је да бисмо требали да оставимо те структуре иза себе и да урадимо нешто ново, да омогућимо нови подстрек и покренемо нову иницијативу - рекао је Орбан мађарским новинарима.
Према његовим ријечима, Трамп је управо због тога основао Одбор за мир и позвао у њега своје пријатеље, односно оне којима вјерује, као и земље чија је политика традиционално оријентисана ка миру и које припадају западном свијету или су блиско повезане са њим.
- Тако је и Мађарска добила позив. Надам се да ће се ту појавити институција и да ће почети са радом оно што је првобитно основано ради мира на Блиском истоку, али учесници тога вјерују да могу да учине више од стабилизације само једног региона - истакао је Орбан.
Он је навео да би Одбор за мир могао да постане шира свеобухватна међународна организација надлежна за неколико дијелова свијета.
- Да ли ће се то заиста десити или не, моћи ћу да вам кажем када се вратим из Вашингтона - додао је Орбан.
