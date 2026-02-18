Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

Извор:
Више од годину дана након што се 33-годишња жена смрзла на смрт на највишој аустријској планини, њеном дечку у четвртак почиње суђење под оптужбом за убиство из грубе непажње.
Керстин Г. умрла је од хипотермије током планинарског излета на Гросглокнер који је трагично завршио у јануару прошле године. Њен дечко оптужен је да ју је исцрпљену и незаштићену оставио близу врха у олујним условима док је он отишао да потражи помоћ, пише ББЦ.
Тужиоци тврде да је оптужени, као искуснији планинар, био "одговорни водич туре" те да се није на вријеме вратио нити позвао помоћ за своју дјевојку. Аустријски медији идентификовали су га као Томаса П., који пориче кривицу. Његов адвокат Карл Јелинек смрт жене описао је као "трагичну несрећу".
Суђење је изазвало велико занимање и расправу, не само у Аустрији већ и у планинарским заједницама далеко изван њених граница, јер се поставља питање гдје лична процјена и преузимање ризика постају предмет кривичне одговорности.
Државно тужилаштво у Инзбруку сматра га одговорним јер је, "за разлику од своје дјевојке, већ био врло искусан у алпским турама те је планирао излет". Терете га да је на туру кренуо иако његова дјевојка "никада није учестовала у алпској тури ове дужине, тежине и надморске висине, и то упркос захтјевним зимским условима".
Тужилаштво је објавило попис од девет пропуста, међу којима се наводи да је пар кренуо два сата прекасно, да није понио "довољно опреме за хитно камповање" те да је "допустио својој дјевојци да користи... мекане ципеле за сноуборд и другу неприкладну опрему".
Оптужени оспорава те тврдње. У изјави, његов адвокат Карл Јелинек рекао је да је пар заједнички планирао туру.
"Обоје су сматрали да су... довољно искусни, прикладно припремљени и добро опремљени", рекао је. Додао је како су обоје имали "релевантно алпинистичко искуство" и били "у врло доброј физичкој кондицији".
Пар је започео успон на Гросглокнер, врх висок 3.798 метара. Тужиоци кажу да је мушкарац требао да се окрене и врати док је то још било могуће, с обзиром на јаке вјетрове до 74 км/х и ниске температуре. Било је -8 степени Целзијуса, уз осјећај хладноће од -20. Међутим, пар је наставио. Према адвокату оптуженог, до мјеста званог Фрихстицксплатз, тачке након које нема повратка прије врха, стигли су 18. јануара у 13:30.
"Будући да нико од њих није био исцрпљен или преоптерећен, наставили су даље", рекао је Карл Јелинек.
Извјештаји о даљњим догађајима се разликују. Тужиоци наводе да је пар запео око 20:50 те да мушкарац није позвао полицију нити је слао сигнале за помоћ када их је око 22:50 надлијетао полицијски хеликоптер. Адвокат тврди да су се у том тренутку обоје још осјећали добро и нису звали помоћ јер су били близу врха. Снимци с веб-камере забиљежили су свјетла њихових свјетиљки док су се пењали.
Но, недуго затим, каже адвокат, ситуација се драматично промијенила. На "потпуно изненађење" његовог клијента, жена је "изненада почела показивати све јаче знакове исцрпљености", али тада је већ било прекасно за повратак.
У 0:35 сати 19. јануара мушкарац је назвао горску полицију. Садржај разговора није јасан, али адвокат тврди да је тражио помоћ и пориче да је полицији рекао како је све у реду. Полиција пак тврди да је након тога утишао телефон и више се није јављао на позиве.
Карл Јелинек каже да је пар успио доћи на четрдесетак метара испод крста који означава врх Гросглокнера. Будући да је дјевојка била превише исцрпљена да би се кретала, оставио ју је како би пронашао помоћ, попевши се на врх и спустивши се с друге стране. Тужиоци кажу да ју је оставио у 2:00 ујутро. Његов лик, освијетљен свјетиљком, снимљен је на веб-камери док се спуштао с врха.
Тужилаштво тврди да није употријебио алуминијумску ћебад за спасавање ни другу опрему како би је заштитио од хладноће те да је чекао до 3:30 прије него што је пононо обавијестио хитне службе. До тада је највјероватније било прекасно. Због јаког вјетра хеликоптерско спасавање током ноћи није било могуће.
Керстин Г. умрла је сама у снегу на залеђеној планинској падини. Ако буде проглашен кривим, Томасу П. пријети казна до три године затвора. Како пише аустријски лист Дер Стандард, осуђујућа пресуда могла би значити "промјену парадигме у планинским спортовима" и утицати на то колико би у будућности планинари могли бити одговорни за своје сапутнике.
