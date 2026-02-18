Комбијем покосио држављанку БиХ, тешко је повријеђена

Извор:
Информер
18.02.2026
07:24
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у Салцбург-Ицлингу када је српски држављанин, који је био за воланом комбија ударио и оборио жену из Босне и Херцеговине која је задобила тешке повреде.
Како су изјавили из хитне помоћи за Салзбург24, реч је о тежој незгоди, у којој је изразито озбиљне повреде задобила 54-годишња жена пешак, која је хитно транспортована у болницу.
Према полицијском извештају од уторка поподне, жена из Босне и Херцеговине покушавала је да пређе улицу између Рајфајзенове улице и Улице Росе Кершбаумер када је на њу налетео комби којим је управљао 51-годишњи возач из Србије.
Након првобитне медицинске помоћи коју је пружио лекар хитне помоћи на лицу места, 54-годишњакиња је превезена у Општу болницу Салцбург.
Возач комбија је неповређен у овом удесу. Полиција наводи да је тачан узрок незгоде још увек предмет истраге, преноси Информер.
