У лавини нестало 10 скијаша

Десет скијаша води се као нестало, а шесторо је преживјело лавину која се данас обрушила на подручје планине Касл Пик у округу Невада, на сјеверу америчке савезне државе Калифорније, док спасилачке екипе настављају потрагу у изузетно тешким временским условима, саопштиле су локалне власти.
Канцеларија шерифа округа Невада навела је да је лавина пријављена током снажне сњежне олује која је затворила ауто-путеве на планинским превојима.
Из организације Блекберд Маунтин Гајдс, која се бави едукацијом и професионалним вођењем скијаша на туре, саопштено је да се група враћала са тродневне туре када је дошло до лавине, пренио је ЦБС њуз.
У акцији спасавања учествују тим за потрагу и спасавање округа Невада, као и специјализоване спасилачке ски екипе.
У помоћ је упућено и возило за кретање по снијегу, док је канцеларија за ванредне ситуације Калифорније саопштила да координира додатне ресурсе за потрагу.
Центар за лавине издао је упозорење на високу опасност од лавина у централном дијелу планинског масива Сијера Невада, а опасност је оцијењена као "висока".
