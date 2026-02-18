Logo
У лавини нестало 10 скијаша

АТВ

18.02.2026

07:23

У лавини нестало 10 скијаша

Десет скијаша води се као нестало, а шесторо је преживјело лавину која се данас обрушила на подручје планине Касл Пик у округу Невада, на сјеверу америчке савезне државе Калифорније, док спасилачке екипе настављају потрагу у изузетно тешким временским условима, саопштиле су локалне власти.

Канцеларија шерифа округа Невада навела је да је лавина пријављена током снажне сњежне олује која је затворила ауто-путеве на планинским превојима.

протест Сарајево

Градови и општине

И данас протести у Сарајеву

Из организације Блекберд Маунтин Гајдс, која се бави едукацијом и професионалним вођењем скијаша на туре, саопштено је да се група враћала са тродневне туре када је дошло до лавине, пренио је ЦБС њуз.

У акцији спасавања учествују тим за потрагу и спасавање округа Невада, као и специјализоване спасилачке ски екипе.

У помоћ је упућено и возило за кретање по снијегу, док је канцеларија за ванредне ситуације Калифорније саопштила да координира додатне ресурсе за потрагу.

црква спц

Друштво

Данас славимо Свету Агатију: Заштитница је жена

Центар за лавине издао је упозорење на високу опасност од лавина у централном дијелу планинског масива Сијера Невада, а опасност је оцијењена као "висока".

