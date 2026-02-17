Logo
Возач камиона из БиХ тешко повријеђен: Пролетио кроз кабину

Извор:

Независне

17.02.2026

23:01


Фото: FF Gratkorn-Markt

Возач шлепера из БиХ тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди која се десила на ауто-путу А9, сјеверно од Граца.

Како је полиција саопштила данас, 36-годишњи возач из БиХ возио је око 8.30 часова празан шлепер ка сјеверу. Код Граткорна је из непознатог разлога слетио удесно с коловоза на аутопуту Пyхрн (А9) и ударио у заштитну ограду.

Након тога је возило, усљед тежине, проклизало улијево преко цијелог ауто-пута и ударило у бетонску баријеру на средини пута.

Возач (36) је од силине удара буквално катапултиран из кабине и остао је тешко повријеђен да лежи на коловозу.

Према првим налазима, вјероватно није био везан сигурносним појасом.

Након прве помоћи коју су пружила чак три тима хитне помоћи, пребачен је хеликоптером у Клинички центар Грац. У акцији су учествовале и ватрогасне јединице.

Током акције спасавања, али и каснијих радова на уклањању посљедица незгоде оба тунела код Граткорна била су затворена.

(Независне)

