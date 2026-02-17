Logo
Каран: Народна воља биће моја светиња, цијелим својим бићем бранићу статус Републике Српске

17.02.2026

22:20

Коментари:

1
Siniša Karan položio zakletva
Фото: ATV

Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да ће народна воља бити његова светиња, те да ће цијелим својим бићем бранити суверенитет и статус Републике Српске.

"Српски народ показао је да у најтежим тренуцима доноси суверене одлуке и одлучује о својој судбини. Чуо сам глас нашег народа, а јединствено ћемо наставити да се боримо за нашу једину Републику Српску и оно што јој је Дејтонски споразум дао", поручио је Каран.

Коментари (1)
