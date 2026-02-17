Каран: Народна воља биће моја светиња, цијелим својим бићем бранићу статус Републике Српске

17.02.2026
22:20
Коментари:1
Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је да ће народна воља бити његова светиња, те да ће цијелим својим бићем бранити суверенитет и статус Републике Српске.
"Српски народ показао је да у најтежим тренуцима доноси суверене одлуке и одлучује о својој судбини. Чуо сам глас нашег народа, а јединствено ћемо наставити да се боримо за нашу једину Републику Српску и оно што јој је Дејтонски споразум дао", поручио је Каран.
Хвала свима који су ми указали повјерење да представљам Републику Српску. — Siniša Karan (@sinisa_karan) February 17, 2026
Народна воља биће моја светиња, а цијелим својим бићем бранићу суверенитет и статус Републике Српске.
Српски народ показао је да у најтежим тренуцима доноси суверене одлуке и одлучује о својој судбини.… pic.twitter.com/6uA036wdap
