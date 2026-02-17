Кресојевић поручио Вукановићу: Подржимо Станивуковића за кандидата за предсједника Српске

Извор:
17.02.2026
Опозициони посланици у НСРС кренули су у међусобни обрачун, а ту предњаче оптужбе и увреде које упућују једни другима Небојша Вукановић и Бојан Кресојевић.
Готово у свакој дискусији лидер Листе за правду и ред прозивао је Драшка Станивуковића, као и његове блиске сараднике. ПДП-ов Бојан Кресојевић који је највише пута прозван у већини случајева оћутао је на прозивке Вукановића, али у једном тренутку изгубио стрпљење и обратио се Вукановићу лично и поручио му да заједно подрже Драшка Станивуковића за кандидата за предсједника Српске.
"Господине Вукановићу, ви немате кредибилитет да говорите шта је истина. Ви кажете да знате за договор да ће господин Драшко Станивуковић бити предсједник Владе. Сад ћу вам једноставно објаснити да нисте у праву. Договоримо се ви и ја да предложимо да Драшко Станивуковић буде кандидат за предсједника Републике Српске. То је човјек који увјерљиво у овом тренутку, а и дуго већ времена, има највећу подршку грађана Републике Српске. Погледајте истраживања, погледајте резултате свих избора. Ви сте позивали на опозив господина Станивуковића, ви сте били ти који су га рушили на прошлим изборима. Он је показао да упркос што је имао за противника вас и СНСД, управо због тога", рекао је Кресојевић након чега је замолио потпредсједника НСРС да утича посланике Листе за правду и ред.
Небојша Вукановић је након Скупштине СДС-а гдје је одлучено да ће Бранко Блануша бити кандидат те странке за предсједника Републике Српске на претходним изборима објавио и своју кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.
Вукановић је истакао да СДС треба да има кандидата за предсједника Републике Српске, а да за кандидатуру за члана Предсједништва БиХ треба да се боре он и Драшко Станивуковић, а да суд буде популарност.
Према тврдњама Вукановића, његова популарност је далеко већа од популарности коју има Драшко Станивуковић, док из Покрета Сигурна Српска суптилно долазе резултати истраживања који говоре да је ипак Станивуковић најпопуларнији.
То је више увертира за обрачун са СДС-ом о кандидатури за предсједника Републике Српске, више него обрачун са Небојшом Вукановићем.
