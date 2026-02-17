Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

Извор:
СРНА
17.02.2026
20:25
Главни ревизор Републике Српске Божана Трнинић образложила је вечерас у Народној скупштини Српске више извјештаја финансијске ревизије за 2023. годину, те навела да су градови Бијељина и Бањалука добили негативно мишљење.
Трнинићева је рекла да је градоначелнику Бијељине /Љубиши Петровићу/ дате препоруке да обезбиједи да се, између осталог, запошљавање на одређено вријеме, привремена и трајна премјештања запослених врши у складу са одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
Она је навела да је град Бањалука добио негативно мишљење јер попис имовине и обавеза није извршен у складу са правилником, док консолидовани финансијски извјештаји нису сачињени и достављени у року Министарству финансија.
Трнинићева је рекла да је мишљење са резервом добила Републичка управа цивилне заштите, којој су дате препоруке у вези са усклађеношћу и финансијским извјештајима.
Трнинићева је образложила и извјештаје Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о спроведеној финансијској ревизији "Апотека Фоча" и "Апотека Градишка" за 2023. годину, као и извјештај за град Приједор који је добио негативно мишљење.
