Весни Братић одређен притвор

СРНА

17.02.2026

21:32

0
Весни Братић одређен притвор
Фото: АТВ

Бившем министру просвјете, науке и спорта Црне Горе Весни Братић, која је осумњичена за злоупотребу положаја, вечерас је одређен притвор до 30 дана, саопштено је из Вишег суда у Подгорици.

Братићева је на саслушању негирала кривицу и оцијенила да је поступак против ње политички мотивисан и да представља наставак вишегодишњег притиска и јавног линча.

Братићева, која је била министар просвјете, науке, културе и спорта у Влади премијера Здравка Кривокапића, ухапшена је јуче.

Весна Братић

Црна Гора

хапшење

