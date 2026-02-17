Весни Братић одређен притвор

Извор:
СРНА
17.02.2026
21:32
Коментари:0
Бившем министру просвјете, науке и спорта Црне Горе Весни Братић, која је осумњичена за злоупотребу положаја, вечерас је одређен притвор до 30 дана, саопштено је из Вишег суда у Подгорици.
Братићева је на саслушању негирала кривицу и оцијенила да је поступак против ње политички мотивисан и да представља наставак вишегодишњег притиска и јавног линча.
Братићева, која је била министар просвјете, науке, културе и спорта у Влади премијера Здравка Кривокапића, ухапшена је јуче.
Регион
6 ч0
Регион
10 ч1
Регион
11 ч0
Регион
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
23
01
23
00
22
46
22
37
Тренутно на програму