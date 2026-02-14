Logo
Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

14.02.2026

17:24

Фото: Unsplash

Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи на магистралном путу Никшић-Грахово, када је аутомобил прво ударио у камион, а потом у аутобус.

Несрећа се догодила у 14.25 часова у мјесту Сила Граховска, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Саобраћај је на овом дијелу пута прекинут, а возила се преусмјеравају на локални пут.

