Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи на магистралном путу Никшић-Грахово, када је аутомобил прво ударио у камион, а потом у аутобус.
Несрећа се догодила у 14.25 часова у мјесту Сила Граховска, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Саобраћај је на овом дијелу пута прекинут, а возила се преусмјеравају на локални пут.
