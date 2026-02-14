Logo
Након убиства Пинк Пантера: Четири особе приведене, за двије се трага

Аваз

Маријо Дадић
Фото: Полиција

Након убиства које се јутрос догодило у мостарском насељу Залик, полиција је привела, сазнаје Аваз, више особа.

"Тренутно се у просторијама Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ХНК налазе четири особе над којима се проводи криминалистичка обрада, док се за двије особе интензивно трага. Све наведене особе доводе се у везу с извршењем кривичног д‌јела Убиства над М. Д. рођеним 1983.године", изјавила је за "Аваз" Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП-а ХНК.

Подсјетимо, Полицијска управа Мостар је јутрос у 3.20 сати обавијештена од упосленика Хитне медицинске помоћи Мостар да се у насељу Залик налази мушка особа која је преминула.

Након обављеног увиђаја којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Мостар утврђено је да је ријеч о убиству те да је, највјероватније, из ватреног оружја убијен Маријо Дадић из Бугојна звани Пинк Пантер.

Он је годинама био настањен у Мостару, а познат је по низу провалних крађа те другим кривичним д‌јелима за које је био и осуђиван.

Убиство

Мостар

Коментари (0)
