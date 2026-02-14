Logo
Путник их "почастио" бомбонама, стјуардесе завршиле у болници

Путник их "почастио" бомбонама, стјуардесе завршиле у болници
Фото: Unsplash

Чланови посаде компаније Бритиш ервејс наводно су доживјели "осјећај одвојености од тијела" након што су нехотице појели гумене бомбоне са канабисом које им је поклонио путник.

Три члана кабинског особља, који су конзумирали бомбоне са до 300 милграма THC-a, психоактивне супстанце која изазива интензиван ефекат, превезена су у болницу, преноси британски портал Стандард.

Цјелокупна посада је удаљена са дужности након што је авион са аеродрома Хитроу у Лондону слетио у Лос Анђелес.

Према писању Сана, руководство Бритиш ервејса покренуло је истрагу како би идентификовало путника који је делио бомбоне са канабисом.

Запослени који су учествовали у инциденту враћени су касније као путници засебним летом.

Авио-компанија је навела да нема индиција да су чланови посаде знали шта конзумирају и да неће бити дисциплински кажњени.

Извор за новине је навео да није неуобичајено да захвални путници дарују особље бомбонама, али је додао да је у овом случају била срећна околност што бомбоне нису дијељене члановима посаде док нису стигли у САД.

"Бомбоне су конзумиране у аутобусу посаде након слијетања, а уморно особље их је захвално појело. Готово одмах су схватили да нешто није у реду. Када су стигли у хотелски смештај, троје чланова посаде који су појели већи број бомбона почело је да доживљава "осјећај одвојености од тијела".

Осјећали су потпун губитак контроле, успаничили су се и уплашили. Симптоми су се погоршавали и троје је пребачено у болницу на лијечење.

Неки би могли да сматрају овај инцидент смјешним, али Бритиш ервејс га схвата врло озбиљно, наводи Стандарад и додаје да, ако би цијела посада изгубила способност да управља авионом на 9.000 метара након конзумирања опасних супстанци, посљедице би биле незамисливе.

Руководство покушава да лоцира путника који је покушао да омами посаду.

Путник би могао да буде суочен са више оптужби, преноси Телеграф.

