Умро Анђелко Малетић Чупко

Музички уредник Радио Новог Сада и аутор бројних музичких емисија, Анђелко Малетић Чупко, преминуо је синоћ у 79. години, пише 021.рс.
Како је наведено, своју каријеру на радију је започео у емисијама "Ехо 18", "Сусрет у 10". Потом је постао један од уредника чувеног "Рандевуа са музиком".
Емисију "Поп експрес" покренуо је 1978. године, а она се емитује и данас.
Анђелко Малетић Чупко водио је и уређивао емисија "ЈУ поп сцена", "Уз светлост поноћне лампе", "Џез сцена".
Такође, био је одговорни уредник Радио Стотке, уредник Редакције забавне музике и одговорни уредник Музичког програма Радио Новог Сада.
Вијест о смрти популарног Чупка објавио је новинар Богомир Богића Мијатовић, а емотивним ријечима од Малетића се опростио и Пеца Поповић.
"Тужан сазнајем да је умро драги Анђелко Малетић, новосадски господин, панонски романтик, човјек интелектуалне радозналости и огромног музичког знања. Радио Нови Сад тиме губи још једног од својих градитеља и омиљених уредника. Збогом Пријатељу", написао је на свом Фејсбук профилу Петар Пеца Поповић, преноси Телеграф.
