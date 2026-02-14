Logo
Large banner

Умро Анђелко Малетић Чупко

Извор:

Телеграф

14.02.2026

15:40

Коментари:

0
Умро Анђелко Малетић Чупко
Фото: Pixabay

Музички уредник Радио Новог Сада и аутор бројних музичких емисија, Анђелко Малетић Чупко, преминуо је синоћ у 79. години, пише 021.рс.

Како је наведено, своју каријеру на радију је започео у емисијама "Ехо 18", "Сусрет у 10". Потом је постао један од уредника чувеног "Рандевуа са музиком".

Емисију "Поп експрес" покренуо је 1978. године, а она се емитује и данас.

Анђелко Малетић Чупко водио је и уређивао емисија "ЈУ поп сцена", "Уз светлост поноћне лампе", "Џез сцена".

Такође, био је одговорни уредник Радио Стотке, уредник Редакције забавне музике и одговорни уредник Музичког програма Радио Новог Сада.

Усташки симболи

Градови и општине

Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару

Вијест о смрти популарног Чупка објавио је новинар Богомир Богића Мијатовић, а емотивним ријечима од Малетића се опростио и Пеца Поповић.

"Тужан сазнајем да је умро драги Анђелко Малетић, новосадски господин, панонски романтик, човјек интелектуалне радозналости и огромног музичког знања. Радио Нови Сад тиме губи још једног од својих градитеља и омиљених уредника. Збогом Пријатељу", написао је на свом Фејсбук профилу Петар Пеца Поповић, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг :

preminuo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Уништено српско гробље на Косову

Србија

Срби посјетили девастирана гробља у Приштини и Јужној Митровици

4 ч

0
Језива саобраћајка: Мотоциклиста ударио у дрво, није му било спаса

Србија

Језива саобраћајка: Мотоциклиста ударио у дрво, није му било спаса

6 ч

0
Изгорио луксузни аутомобил: Нападач снимљен како полива возило

Србија

Изгорио луксузни аутомобил: Нападач снимљен како полива возило

6 ч

0
Татјана Јечменица с мужем

Србија

Ко је муж Татјане Јечменице који се бори за живот

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

17

36

Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

17

30

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

17

24

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

17

16

Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner