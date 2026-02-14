Logo
Захарова: Свијет треба да позове да се Зеленски "ухвати као нациста"

14.02.2026

13:58

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Међународни званичници требало би да позову да се украјински предсједник Володимир Зеленски "ухвати као нациста" као одговор на његове коментаре о Русима у олимпијским тимовима других земаља, изјавила је данас портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Управо у овом тренутку, када предсједник земље каже нешто овакво, хиљаде међународних званичника требало би једногласно да вичу: 'Ухватите нацисту', а милиони активиста за људска права требало би да изађу на улице да протестују против неонацизма", рекла је Захарова, преноси ТАСС.

Зеленски је раније назвао учешће руских спортиста у олимпијским тимовима других земаља "одвратним" и "непријатним".

Марија Захарова

Русија

Володимир Зеленски

