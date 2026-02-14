Кина уводи нулте царине за увоз из 53 земље

14.02.2026
12:48
Коментари:0
Кина ће од 1. маја увести нулте царине на увоз из 53 афричке земље са којима има дипломатске односе, пренијели су данас државни медији.
Пекинг истиче да ће паралелно да настави преговоре и потписивање споразума о економском партнерству, а такође планира даље проширење приступа кинеском тржишту за афрички извоз кроз надограђене механизме, укључујући тзв. "зелени канал", наводи државна телевизија, пренео је Ројтерс.
Ова иницијатива је део шире стратегије Кине с циљем да ојача економске и трговинске везе са афричким државама, преноси Танјуг.
