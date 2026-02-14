Logo
Кина уводи нулте царине за увоз из 53 земље

14.02.2026

12:48

Кина уводи нулте царине за увоз из 53 земље
Кина ће од 1. маја увести нулте царине на увоз из 53 афричке земље са којима има дипломатске односе, пренијели су данас државни медији.

Пекинг истиче да ће паралелно да настави преговоре и потписивање споразума о економском партнерству, а такође планира даље проширење приступа кинеском тржишту за афрички извоз кроз надограђене механизме, укључујући тзв. "зелени канал", наводи државна телевизија, пренео је Ројтерс.

Ова иницијатива је део шире стратегије Кине с циљем да ојача економске и трговинске везе са афричким државама, преноси Тан‌југ.

