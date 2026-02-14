Дјевојчица страдала током санкања, друга повријеђена

Извор:
Током школског скијашког кампа у Аустрији догодила се тешка несрећа на санкању у којој су страдале двије 13-годишње ученице из Минхена.
Једна од дјевојчица подлегла је тешким повредама.
Према наводима полиције из Салцбурга, несрећа се догодила током боравка ученика на зимовању у близини мјеста Раурис, мањег туристичког мјеста.
Дјевојчице су похађале Луитполд-Гимнасиум Минхен и биле су на организованом школском скијању.
Директор школе Ренате Матхиас потврдила је смрт ученице, назвавши догађај великом трагедијом. Истакла је да су дјеца прије санкања добила безбједносна упутства те су била прописно опремљена, укључујући заштитне кациге, које су у аустријској покрајини Салцбург обвезне за дјецу млађу од 15 година.
Детаљи о тачним околностима несреће за сада нису познати, као ни здравствено стање друге повријеђене дјевојчице.
Слетјеле са стазе и удариле у стабло
Према полицијском извјештају, несрећа се догодила у четвртак око 11:20 сати на санкалишту у склопу локалног скијашког подручја.
Током спуштања низ падину дјевојчице су, из за сада неутврђеног разлога, слетјеле са стазе и санкама удариле у стабло поред писте.
Обје су задобиле тешке повреде те су хеликоптером хитне помоћи превезене у болницу. Упркос напорима љекара, једна дјевојчица преминула је сљедећег дана.
Полиција проводи истрагу како би се утврдио узрок несреће.
Санкалиште Крејзбоден, на којем се догодила трагедија, отворено је свакодневно, а мјесто Раурис додатно промовише и вечерња санкања уз расвјету.
Раурис је општина с око 3.000 становника у округу Цел ам Се те се налази унутар подручја Националног парка Хохе Тајерн, највећег заштићеног подручја у Алпама.
Несрећа је дубоко потресла школу и локалну заједницу, а истрага би требала расвијетлити све околности које су довеле до ове трагичне смрти, преноси "Феникс Магазин".
