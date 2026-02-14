Крај осмочасовног радног времена у Њемачкој?

Извор:
Синдикати у Њемачкој покренули су борбу против владиних планова: канцелар Фридрих Мерц намјерава у потпуности укинути постојећи Закон о радном времену.
Умјесто стандардног осмочасовног радног дана, радницима пријете знатно дуже смјене.
Радни дан који почиње у 7 ујутро, а завршава се тек у 20 часова, ускоро би могао постати стварност за милионе грађана Њемачке. Влада планира укинути фиксно ограничење од осам сати дневно и замијенити га максималним седмичним радним временом. Док власти говоре о "флексибилизацији", синдикати се жестоко противе овим намјерама.
У коалиционом споразуму јасно стоји: дневно максимално радно вријеме од осам сати биће замијењено седмичним ограничењем. Владин комесар за туризам најавио је да би одлука о овој измјени требала бити донесена већ током 2026. године.
Канцелар Фридрих Мерц (ЦДУ) иде корак даље, отворено говорећи о потпуном укидању закона. Иако се то представља као већа флексибилност, Синдикат прехрамбене индустрије, индустрије пића и угоститељства (НГГ) страхује да би то у пракси значило:
-Радни дани до 13 сати.
-Радна седмица до чак 73,5 сати у периодима највећег оптерећења.
Из синдиката НГГ поручују да се против мањка радне снаге треба борити побољшањем услова рада, а не продужавањем радног дана.
Њемачка конфедерација синдиката (ДГБ) већ је покренула кампању под називом "Снагом за 8". На конференцији у Инголштату усвојена је резолуција "Осам сати је довољно – данас и у будућности".
„Свако ко данас захтијева дуже радне дане игнорише под коликим су притиском радници већ сада. На многим мјестима границе прихватљивог су одавно достигнуте“, поручено је са скупа.
