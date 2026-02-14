Logo
Селак оштро о концерту у Широком: Томпсоном по миру и суживоту у БиХ

Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак најоштрије је осудио иконографију и поруке послате са синоћњег концерта Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу, оцијенивши их као директан удар на процес помирења и флагрантан примјер двоструких аршина у БиХ.

Селак је истакао да у цивилизованом свијету одавно нема мјеста глорификацији и промоцији усташтва.

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Дан бораца - симбол слободарских тежњи српског народа

“Синоћ је у Широком Бријегу, уз неизоставну иконографију и симболе злогласне НДХ, јавност имала прилику да свједочи величању идеологије која је током Другог свјетског рата резултовала геноцидом над Србима. Док се званичници Републике Српске прогоне, санкционишу и изводе пред судове због достојанственог обиљежавања Дана Републике Српске, у Федерацији БиХ се несметано, уз масовну подршку и јавну промоцију, величају симболи и поздрави под којима су вршени најстрашнији злочини над Српским народом”, изјавио је Селак.

Министар Селак је истакао да овакви догађаји дубоко узнемирују преостале Србе у Федерацији БиХ, али и све грађане Републике Српске који теже миру, стабилности и владавини права.

68012df49e60b policija rs

Хроника

Двојац упао у станицу и напао полицију, повријеђен службеник

Он је додао да овакви инциденти само потврђују оправданост борбе за очување аутономије и уставних права Српске.

“Позивам међународну заједницу и њене представнике у БиХ, који су изузетно ажурни и ефикасни да осуде све што долази из Бањалуке, да коначно прекину ћутање на оживљавање авети прошлости у ФБиХ. Наша политика је политика мира, али мир се не може градити на темељима увреда и негирања страдања једног народа”, закључио је Селак.

