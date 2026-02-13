Logo
Large banner

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

Аутор:

Стеван Лулић

13.02.2026

17:25

Коментари:

0
Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ усвојила је закључак да Кристијан Шмит нема надлежност да доноси законе.

Стога су, навели су из Комисије након 44. сједнице, измјене Кривичног закона које је Шмит покушао да наметне, неуставне.

Влада Републике Српске

Економија

Министарство финансија објавило позитивне вијести: Раст од 120 одсто

"Поводом Захтјева Уставног суда БиХ за оцјену уставности одредбе члана 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине, као и самосталног члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона закона Босне и Херцеговине (,,Службени гласник БиХ", број 47/23), Уставноправна комисија усвојила је закључак којим је констатовала да високи представник у БиХ нема уставну надлежност да доноси законе, због чега су наведене одредбе Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине неуставне", јасно су нагласили из Уставноправне комисије.

Уручен орден

Република Српска

Уручен орден здравственој установи из Санкт Петербурга

Комисија је такође, поводом Захтјева Уставног суда БиХ за оцјену компатибилности одредаба Закона о забрани дискриминације БиХ констатовала да је Парламентарна скупштина БиХ донијела Закон о забрани дискриминације БиХ и да ће одлуку о овом спору донијети Уставни суд БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијан Шмит

Krivični zakon

Predstavnički dom

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кошарац: Уставни суд БиХ коначно да поштује Устав

БиХ

Кошарац: Уставни суд БиХ коначно да поштује Устав

1 ч

0
Којић: Мехмедовић тражи глас преко образованих људи који часно зарађују своју плату

БиХ

Којић: Мехмедовић тражи глас преко образованих људи који часно зарађују своју плату

1 ч

0
Крајем фебруара састанак министара о заштити имовине Срба и СПЦ ФБиХ

БиХ

Крајем фебруара састанак министара о заштити имовине Срба и СПЦ ФБиХ

3 ч

0
Почела Минхенска безбједносна конференција: Учествује Жељка Цвијановић

БиХ

Почела Минхенска безбједносна конференција: Учествује Жељка Цвијановић

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Српски члан Предсједништва БиХ са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner