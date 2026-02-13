Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

Аутор:Стеван Лулић
13.02.2026
17:25
Коментари:0
Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ усвојила је закључак да Кристијан Шмит нема надлежност да доноси законе.
Стога су, навели су из Комисије након 44. сједнице, измјене Кривичног закона које је Шмит покушао да наметне, неуставне.
"Поводом Захтјева Уставног суда БиХ за оцјену уставности одредбе члана 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине, као и самосталног члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона закона Босне и Херцеговине (,,Службени гласник БиХ", број 47/23), Уставноправна комисија усвојила је закључак којим је констатовала да високи представник у БиХ нема уставну надлежност да доноси законе, због чега су наведене одредбе Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине неуставне", јасно су нагласили из Уставноправне комисије.
Комисија је такође, поводом Захтјева Уставног суда БиХ за оцјену компатибилности одредаба Закона о забрани дискриминације БиХ констатовала да је Парламентарна скупштина БиХ донијела Закон о забрани дискриминације БиХ и да ће одлуку о овом спору донијети Уставни суд БиХ.
