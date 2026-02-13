Уручен орден здравственој установи из Санкт Петербурга

13.02.2026
17:03
Коментари:0
Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем уручен је данас у Бањалуци Државној буџетској здравственој установи Санктпетербуршки клинички научно-практични центар специјализованих врста медицинске помоћи "Н.П. Напалков".
Додик је орден уручио замјенику директора Онколошког центра "Напалков" Виталију Егоренкову.
Здравствена установа из Русије одликована је због изузетне заслуге у развоју здравствених услуга, лијечењу пацијената и пружања подршке истраживању, едукацији и унапређењу сарадње здравственог система Српске са медицинским установама у Русији.
Оваквим радом доприноси се афирмацији и јачању угледа Републике Српске, наведено је у образложењу.
