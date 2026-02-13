Logo
Large banner

Уручен орден здравственој установи из Санкт Петербурга

13.02.2026

17:03

Коментари:

0
Уручен орден
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinjа

Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем уручен је данас у Бањалуци Државној буџетској здравственој установи Санктпетербуршки клинички научно-практични центар специјализованих врста медицинске помоћи "Н.П. Напалков".

Додик је орден уручио замјенику директора Онколошког центра "Напалков" Виталију Егоренкову.

Здравствена установа из Русије одликована је због изузетне заслуге у развоју здравствених услуга, лијечењу пацијената и пружања подршке истраживању, едукацији и унапређењу сарадње здравственог система Српске са медицинским установама у Русији.

Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Додик: Још једна побједа коју остављамо генерацијама које долазе

Оваквим радом доприноси се афирмацији и јачању угледа Републике Српске, наведено је у образложењу.

Подијели:

Тагови :

orden

УКЦ Републике Српске

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тришић Бабић: Са захвалношћу се сјећамо свих који су несебичним жртвовањем животе уградили у Српску

Република Српска

Тришић Бабић: Са захвалношћу се сјећамо свих који су несебичним жртвовањем животе уградили у Српску

1 ч

1
Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Додик: Још једна побједа коју остављамо генерацијама које долазе

1 ч

1
Клиника за онкологију и хематологију

Република Српска

Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију УКЦ-а Српске

1 ч

1
Цвијановић: Трајна захвалност херојима који су бранили своју отаџбину

Република Српска

Цвијановић: Трајна захвалност херојима који су бранили своју отаџбину

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner