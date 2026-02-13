Logo
Тришић Бабић: Са захвалношћу се сјећамо свих који су несебичним жртвовањем животе уградили у Српску

13.02.2026

16:49

Тришић Бабић: Са захвалношћу се сјећамо свих који су несебичним жртвовањем животе уградили у Српску
Фото: АТВ

Најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и Првог српског устанка свим борцима упутила је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"За све нас ово је посебан дан када се с захвалношћу и поштовањем сјећамо свих оних, који су несебичним жртвовањем, вођени племенитим циљевима, своје животе уградили у Српску", истакла је Тришић Бабић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Ana Trišić Babić

