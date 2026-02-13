Тришић Бабић: Са захвалношћу се сјећамо свих који су несебичним жртвовањем животе уградили у Српску

13.02.2026
16:49
Коментари:1
Најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и Првог српског устанка свим борцима упутила је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
"За све нас ово је посебан дан када се с захвалношћу и поштовањем сјећамо свих оних, који су несебичним жртвовањем, вођени племенитим циљевима, своје животе уградили у Српску", истакла је Тришић Бабић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Свим борцима упућујем најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и Првог српског устанка. За све нас ово је посебан дан када се с захвалношћу и поштовањем сјећамо свих оних, који су несебичним жртвовањем, вођени племенитим циљевима, своје животе уградили у Српску.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) February 13, 2026
