Крајем фебруара састанак министара о заштити имовине Срба и СПЦ ФБиХ

Извор:

АТВ

13.02.2026

14:54

Крајем фебруара састанак министара о заштити имовине Срба и СПЦ ФБиХ
Фото: Уступљена фотографија

Крајем фебруара у Источном Сарајеву биће одржан састанак са министрима правде ФБиХ и Савјета министара са којим ће разговарати о заштити имовине Срба и Српске православне цркве у ФБиХ, рекао је министар правде Републике Српске Горан Селак.

Селак је данас одржао састанак са представницима Срба у Ливањском кантону.

Разговарали су о положају српског народа и заштити имовинских права Српске православне цркве у ФБиХ и у овом кантону.

Селак је рекао да је Влада Републике Српске формирала Интересорну радну групу која ће бавити овим питањем.

- Већ је општепознато да је ФБиХ укњижила српску имовину на државу правдајући то фамозном хармонизацијом, без да су власнике земљишта о томе обавијестили. БиХ нема имовину, имовину имају ентитети - поручио је Селак.

Напоменуо је да ће Република Српска због тога тражити оцјену уставности Закона о земљишним књигама ФБиХ.

Селак је најавио да ће посјетити Ливањски кантон и разговарати са свим надлежним у вези са књижењем имовине.

Позвао је све Србе из ФБиХ да провјере стање своје имовине у земљишним књигама.

Делегат у Дому народа Парламента ФБиХ Горан Броћета рекао је да су Селака информисали о свим уставним, односно неуставним дешавањима у овом ентитету, попут непримјењивању одлуке конститутивности у већини кантона, те о незаконитом књижењу српске имовине.

- Договорили смо данас низ корака које ћемо, у сарадњи са Министарством, реализовати у наредном периоду, како бисмо олакшали положај српског народа и свели га у законске оквире - навео је Броћета.

Министар правосуђа и управе Ливањског кантона Александар Родић рекао је да се српски народ у ФБиХ, по природи ствари, наслања на Републику Српску, те да је и данас отворено низ тема, међу којима отварање институционалне сарадње између два министарства.

Начелник Дрвара Душица Рунић рекла је да је ова општина, као најбројнија српска локална заједница у Ливањском кантону, наслоњена на институције Републике Српске и Србије.

Горан Селак

Srbi u FBiH

