Вулић: Уставноправна комисија потврдила да Шмит није високи представник него разарач Дејтона

13.02.2026

13:51

Вулић: Уставноправна комисија потврдила да Шмит није високи представник него разарач Дејтона
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је Срни да је Уставноправна комисија усвојеним закључцима потврдила да Кристијан Шмит није високи представник већ разарач Дејтонског мировног споразума и дејтонске БиХ.

Након што је Уставноправна комисија на данашњој сједници усвојила закључак којим је констатовала да високи представник нема уставну надлежност да доноси законе, због чега су неуставне одредбе Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, Вулићева је напоменула да је у ранијим периодима све интервенције високих представника на законодавство БиХ морала потврдити Парламентарна скупштина БиХ.

Вулићева је подсјетила и да је упутила посланичко питање и тражила да јој се достави када је и на којој сједници Представничког или Дома народа, Парламентарна скупштина БиХ расправљала или усвојила измјене и допуне Кривичног закона БиХ, које су објављене у Службеном гласнику БиХ 47/23, те да је у фебруара прошле године добила одговор да те измјене и допуне никада нису разматране на сједницама домова Парламентарне скупштине БиХ.

"Колегијум секретара Парламентарне скупштине БиХ је потврдио да измјене и допуне Члана четири Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ нису никада биле предложене, инициране, нити се о њима расправљало у Парламентарној скупштини БиХ", рекла је Вулићева.

Она је закључила да је Уставноправна комисија професионална.

