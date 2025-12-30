Logo
Трансфер у ПД ПС: Аида Баручија "спасила" Конаковићев клуб посланика

30.12.2025

11:12

Коментари:

0
Трансфер у ПД ПС: Аида Баручија "спасила" Конаковићев клуб посланика
Фото: АТВ

Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Аида Баручија (БХИ-КФ) постала је дио Клуба посланика Народа и правде, чиме се овај клуб очувао након што је НиП напустила Миа Карамехић-Абазовић.

Клуб посланика у ПД ПС БиХ мора имати минимално три члана, због чега је Баручија раније била дио клуба са члановима Наше странке, односно с Предрагом Којовићем и Сабином Ћудић.

Међутим, како је Карамехић-Абазовић из НиП-а прешла у Нашу странку, НиП је био у опасности да изгуби свој клуб посланика, имајући у виду да је остао на два члана Представничког дома.

Баручија је због тога напустила Клуб Наше странке те прешла код Нихада Омеровића и Дениса Звиздића, чиме су обје странке из Тројке задржале своје клубове посланика.

Вриједи истаћи да је Баручија одмах постала и предсједавајућа овог клуба, који сада носи назив Клуб посланика Народа и правде и Босанскохерцеговачке иницијативе Касумовић Фуад, преноси Кликс.

Иначе, када једна странка или група парламентараца има Клуб посланика добијају могућност да учествују у раду проширеног колегијума, могу тражити паузе и добијају техничку помоћ (просторије и стручно особље).

Тагови:

Аида Баручија

Елмедин Конаковић

PD PS BiH

