Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

30.12.2025
08:20
Коментари:3
Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Републици Српској, рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
- Ако се то њега пита, а Крњић је кадар СДА, прелаз не треба отворити зато што се он налази у Републици Српској. Нажалост он не зна да на том граничном прелазу неће радити само Срби, већ и припадници остала два народа - рекао је Амиџић за РТРС.
Он подсјећа да је Хрватска, која је чланица ЕУ, уложила 52 милиона евра да би се отворио гранични прелаз у Градишци.
- Међутим, мржња Крњића је далеко већа од тога износа. И онда треба нама неко објашњавати да се може заједнички живјети у БиХ - додао је Амиџић.
Амиџић наводи да и не отварање граничног прелаза у Градишци показује да српско јединство не функционише на дјелу.
- Обратите пажњу да ли је ико други изузев предсједника СНСД-а Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић коментарисао скандал око граничног прелаза. Гдје је сада то српско јединство, да се осуди овакво понашање прије свега према Републици Српској - поручио је Амиџић.
Амиџић се дотакао и министра иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић, који "прозива" Српску да је дужна ФБиХ, али то баш и није тако.
- Бројеви су ти коју демантују Конаковића. Од 2017. постоји правоснажна пресуда гдје ФБиХ треба на име ПДВ-а да исплати 35 милиона КМ Републици Српској, уз путарине, то је негдје око 70 милиона КМ. То је по правоснажној пресуди Суда БиХ, и онда када ви тражите начин да наплатите своја средства, то њима смета. Ако неко ради на разградњи БиХ, то је онда Конаковић и њему слични - додао је Амиџић.
На јучерашњој сједници Савјет министара усвојен је Приједлог правилника о провођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности,. Истовремено, на сједници усвојена је и одлука о легализацији канабиса у медицинске сврхе.
- Отклоњена је могућност да БиХ иде на "сиву" листу. Усвојен је правилник како би се канабис могао користити у медицинске сврхе. Европски закони још увијек на чекању. БиХ састављена из три дијела, и свака та страна тражи поштовање и разумијевање, и ако тога нема нема ни напретка заједничког - закључио је Амиџић.
Република Српска
18 ч2
БиХ
4 д2
Република Српска
2 седм2
Регион
2 седм2
БиХ
17 ч1
БиХ
18 ч1
БиХ
20 ч0
БиХ
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму