Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

30.12.2025

08:20

Коментари:

3
Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској
Фото: АТВ

Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Републици Српској, рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

- Ако се то њега пита, а Крњић је кадар СДА, прелаз не треба отворити зато што се он налази у Републици Српској. Нажалост он не зна да на том граничном прелазу неће радити само Срби, већ и припадници остала два народа - рекао је Амиџић за РТРС.

Он подсјећа да је Хрватска, која је чланица ЕУ, уложила 52 милиона евра да би се отворио гранични прелаз у Градишци.

- Међутим, мржња Крњића је далеко већа од тога износа. И онда треба нама неко објашњавати да се може заједнички живјети у БиХ - додао је Амиџић.

Амиџић наводи да и не отварање граничног прелаза у Градишци показује да српско јединство не функционише на дјелу.

- Обратите пажњу да ли је ико други изузев предсједника СНСД-а Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић коментарисао скандал око граничног прелаза. Гдје је сада то српско јединство, да се осуди овакво понашање прије свега према Републици Српској - поручио је Амиџић.

Амиџић се дотакао и министра иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић, који "прозива" Српску да је дужна ФБиХ, али то баш и није тако.

- Бројеви су ти коју демантују Конаковића. Од 2017. постоји правоснажна пресуда гдје ФБиХ треба на име ПДВ-а да исплати 35 милиона КМ Републици Српској, уз путарине, то је негдје око 70 милиона КМ. То је по правоснажној пресуди Суда БиХ, и онда када ви тражите начин да наплатите своја средства, то њима смета. Ако неко ради на разградњи БиХ, то је онда Конаковић и њему слични - додао је Амиџић.

На јучерашњој сједници Савјет министара усвојен је Приједлог правилника о провођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности,. Истовремено, на сједници усвојена је и одлука о легализацији канабиса у медицинске сврхе.

- Отклоњена је могућност да БиХ иде на "сиву" листу. Усвојен је правилник како би се канабис могао користити у медицинске сврхе. Европски закони још увијек на чекању. БиХ састављена из три дијела, и свака та страна тражи поштовање и разумијевање, и ако тога нема нема ни напретка заједничког - закључио је Амиџић.

Зијад Крњић

Срђан Амиџић

Коментари (3)
