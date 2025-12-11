Logo
Пленковић: Намјерно сам ушао у БиХ преко новог граничног прелаза

11.12.2025

19:15

Коментари:

0
Пленковић: Намјерно сам ушао у БиХ преко новог граничног прелаза
Фото: АТВ

Хрватски премијер Андреј Пленковић изразио је наду да ће нови гранични прелаз између Хрватске и БиХ код Старе Градишке ускоро бити отворен јер је важан за привредну и саобраћајну повезаност двије земље.

Пленковић је рекао да ће овај прелаз, према процјенама, бити најфреквентнији у смислу интензитета и густине саобраћаја људи, а биће и други међународни прелаз по фреквенцији улазака у Хрватску након Бајакова.

"Надам се да ће ускоро бити завршене интерне процедуре на нивоу институција БиХ и Федерације БиХ и да ћемо ускоро моћи да успоставимо саобраћај на корист свих људи", рекао је Пленковић новинарима у Бањалуци.

Он је навео да је данас намјерно ушао у БиХ преко новог граничног прелаза код Старе Градишке како би видио како изгледа, те истакао да је са хрватске стране то била значајна инвестиција.

"Када се комбинују трошкови изградње моста 50 одсто, те самог граничног прелаза и неколико километара брзе цесте, та инвестиција долази до скоро више од 50 милиона евра", навео је Пленковић.

Он је нагласио да је смисао прелаза да олакша комуникацију и промет људи и да се зато надам да ће ускоро бити отворен.

"Драго нам је да смо инфраструктуру дигли на овако висок ниво. Мислим да су стари мост и прелаз дали своје, а онда је добро кад већ постоји нови да буде потпуно у функцији", додао је Пленковић.

На питање новинара да ли је уласком у БиХ на још неотворени гранични прелаз у Градишци послао поруку Сарајеву, Пленковић је рекао да није послата порука већ да је само био радознао јер није до сада видио како изгледа саобраћајница.

Он је нагласио да је ријеч о комплексном пројекту, да су хтјели да се увјере да је добар, да су га сада испробали и да га препоручују.

Отварање новог граничног прелаза између Хрватске и БиХ код Градишке било је планирано за данас, али је одгођено након што Управни одбор Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ јуче није постигао договор о формирању царинске испоставе и распореду царинских службеника.

Након што је Министарство безбједности у Савјету министара издало рјешење потребно за почетак рада прелаза, УИО БиХ треба завршити измјене правилника, додијелити серијски број прелазу и извршити прерасподјелу кадрова.

Против овог правилника четврти пут био је Зијад Крњић, члан Управног одбора из реда експерата којег именује Влада Федерације БиХ.

Тагови:

Андреј Пленковић

Зијад Крњић

most na Savi

