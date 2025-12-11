Logo
Трудница се заглавила у контејнеру, интервенисали ватрогасци

Извор:

Фактор.ба

11.12.2025

18:07

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Припадници Јавне ватрогасне јединице Иванић-Град у Хрватској имали су несвакидашњу интервенцију, када су из контејнера за текстил извукли једну жену.

Ватрогасци су саопштили да су одмах по преузимању смјене добили дојаву да је жена упала у контејнер за текстил.

Иако при паду није задобила повреде, није се могла самостално извући.

Регион

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

- При извлачењу установили смо да је жена трудна и лагано је извукли кроз отвор - наводи се у саопштењу ватрогасаца.

На мјесто догађаја позвана је и Хитна медицинска помоћ како би обавила преглед и потврдила да је стање труднице стабилно и да је све у најбољем реду.

Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

