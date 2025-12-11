Трудница се заглавила у контејнеру, интервенисали ватрогасци

Извор:
Припадници Јавне ватрогасне јединице Иванић-Град у Хрватској имали су несвакидашњу интервенцију, када су из контејнера за текстил извукли једну жену.
Ватрогасци су саопштили да су одмах по преузимању смјене добили дојаву да је жена упала у контејнер за текстил.
Иако при паду није задобила повреде, није се могла самостално извући.
- При извлачењу установили смо да је жена трудна и лагано је извукли кроз отвор - наводи се у саопштењу ватрогасаца.
На мјесто догађаја позвана је и Хитна медицинска помоћ како би обавила преглед и потврдила да је стање труднице стабилно и да је све у најбољем реду.
