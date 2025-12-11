Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

Извор:
Око милион и по домова и предузећа остало је без струје у Сао Паолу након проласка циклона који је обарао дрвеће и далеководе и пореметио летове и снабдијевање водом, саопштиле су бразилске власти.
Комунална компанија "Енел" објавила је да су удари вјетра достизали брзину до 98 километара на час и да је олуја трајала 12 часова.
Према извјештају, невријеме је захватило ширу регију града у којем живи 11,5 милиона људи.
Без струје је првобитно остало око два милиона домова и фирми, а снабдијевање електричном енергијом у међувремену је обновљено на 500.000 адреса.
