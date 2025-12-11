Logo
Милиони људи остало без струје у Сао Паолу

СРНА

11.12.2025

17:11

0
Милиони људи остало без струје у Сао Паолу
Фото: АТВ

Око милион и по домова и предузећа остало је без струје у Сао Паолу након проласка циклона који је обарао дрвеће и далеководе и пореметио летове и снабдијевање водом, саопштиле су бразилске власти.

Комунална компанија "Енел" објавила је да су удари вјетра достизали брзину до 98 километара на час и да је олуја трајала 12 часова.

Према извјештају, невријеме је захватило ширу регију града у којем живи 11,5 милиона људи.

Без струје је првобитно остало око два милиона домова и фирми, а снабдијевање електричном енергијом у међувремену је обновљено на 500.000 адреса.

Sao Paolo

Brazil

невријеме

