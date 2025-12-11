Logo
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора

Извор:

Агенције

11.12.2025

16:50

Коментари:

0
Из Москве јасни: Мандат Зеленског истекао, одржати избора
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Мандат украјинског предсједника Владимира Зеленског је истекао и избори морају да буду одржани, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Предсједник Русије Владимир Путин говорио је о овој теми и нема више шта да се дода. Према Уставу, мандат украјинског предсједника је истекао, тако да избори морају да буду одржани", рекао је Песков новинарима.

Зеленски је рекао јуче да је разговарао са члановима парламента о правним и другим питањима у вези са могућношћу одржавања избора.

Он је позвао друге земље, укључујући САД, да не врше притисак по том питању.

