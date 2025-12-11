Извор:
Агенције
11.12.2025
16:50
Коментари:0
Мандат украјинског предсједника Владимира Зеленског је истекао и избори морају да буду одржани, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Предсједник Русије Владимир Путин говорио је о овој теми и нема више шта да се дода. Према Уставу, мандат украјинског предсједника је истекао, тако да избори морају да буду одржани", рекао је Песков новинарима.
Зеленски је рекао јуче да је разговарао са члановима парламента о правним и другим питањима у вези са могућношћу одржавања избора.
Он је позвао друге земље, укључујући САД, да не врше притисак по том питању.
