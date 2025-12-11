Logo
Аустријски парламент забранио мараме у школама

Извор:

СРНА

11.12.2025

15:59

Школа, учионица
Фото: Unsplash

Доњи дом аустријског парламента усвојио је забрану ношења марама у школама за дјевојчице исламске вјероисповијести млађе од 14 година.

Забрану, коју је предложила владајућа коалиција три центристичке партије, подржала је и крајње десно оријентисана Слободарска партија, која је једина позвала да се мјера примијени и на школско особље.

Једина странка која се противила предложеној забрани су Зелени, који имају најмање посланика у парламенту. Они су тврдили са оваквом забраном крши Устав.

Министар за интеграцију Аустрије Клаудија Плаколм из конзервативне Народне партије, која предводи владајућу коалицију, назвала је мараме за малољетнице "симболом угњетавања".

Вјера црква кадионица свештеник

Друштво

Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

Уставни суд Аустрије пресудио је 2020. године да је претходна забрана, која се односила на млађе од 10 година у школама, незаконита јер је дискриминисала муслимане и да је држава дужна да буде вјерски неутрална.

Министар образовања Кристоф Видеркер рекао је да су младе дјевојке изложене све већем притиску од својих породица и од младића са којима нису у сродству, који им говоре шта да носе из "вјерских разлога"

