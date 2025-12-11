Аустријски парламент забранио мараме у школама

Извор:
Доњи дом аустријског парламента усвојио је забрану ношења марама у школама за дјевојчице исламске вјероисповијести млађе од 14 година.
Забрану, коју је предложила владајућа коалиција три центристичке партије, подржала је и крајње десно оријентисана Слободарска партија, која је једина позвала да се мјера примијени и на школско особље.
Једина странка која се противила предложеној забрани су Зелени, који имају најмање посланика у парламенту. Они су тврдили са оваквом забраном крши Устав.
Министар за интеграцију Аустрије Клаудија Плаколм из конзервативне Народне партије, која предводи владајућу коалицију, назвала је мараме за малољетнице "симболом угњетавања".
Уставни суд Аустрије пресудио је 2020. године да је претходна забрана, која се односила на млађе од 10 година у школама, незаконита јер је дискриминисала муслимане и да је држава дужна да буде вјерски неутрална.
Министар образовања Кристоф Видеркер рекао је да су младе дјевојке изложене све већем притиску од својих породица и од младића са којима нису у сродству, који им говоре шта да носе из "вјерских разлога"
