Војни рок продужен на 12 мјесеци?

Влада Естоније планира да продужи војни рок на 12 мјесеци за све регруте од 2027. године.
То је показао нацрт закона који је естонски министар одбране Хано Певкур послао на разматрање.
Певкур је истакао да су се повећали обим и техничка сложеност обуке, као и да су уведени модерни системи наоружања због чега је потребно да војни рок траје 12 мјесеци да би могли да се испуне војни задаци у сваком тренутку, у мирнодопско и ратно доба.
До сада је обука регрута у Естонији трајала осам или 11 мјесеци, у зависности од специјалности, пренио је естонски портал ерр.ее.
Процјењује се да ће директни трошкови продужења трајања војног рока износити 31 милион евра у 2027. години.
