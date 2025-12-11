Logo
Ова непозната појава у дубинама заледила је научнике

Извор:

Информер

11.12.2025

15:11

Плажа море
Фото: Fabian Wiktor/Pexels

Врста морских јежева која је значајна за екосистем налази се готово на ивици изумирања због појаве непознате болести на Канарским острвима, показала је најновија студија.

Неке од колонија ових јежева већ су потпуно нестале, преноси данас Гардијан.

Угрожена врста позната је као Диадема африцанум, а усљед пандемије непознате болести, од 2021. на острву Тенерифе популација ових морских јежева је смањена за 99,7 одсто, док је на острвима архипелага Мадеира дошло до смањења од 90 процената, наводи се у студији.

Истовремено, масовна угинућа ове врсте јежева су забиљежена и у Црвеном мору, Медитерану, Карибима и западном дијелу Индијског океана.

ukrajina rusija svo

Свијет

Руска војска ослободила Северск!

Аутор студије, истраживач са Универзитета Ла Лагуна, Иван Кано, изјавио је да су налази веома забрињавајући.

"Оно што смо видјели од 2021. је заиста врло забрињавајуће пошто се ради о нестанку неколико врста у веома кратком периоду", указао је он.

Научници не знају шта је тачно изазвало ову пандемију, али њено ширење, према ријечима Каноа, вјероватно има везе са људима.

Неке од теорија о овој болести и њеним трансмисијама укључују кретање бродова и промјене морских струја, као и поремећај активности таласа, наводи лист.

(информер)

