Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

Жена Блиц
11.12.2025
12:18
Коментари:0
Марс, планета борбености и акције, 15. децембра мијења знак и улази у Јарца, гдје ће боравити до 23. јануара. Оваква позиција најјаче ће утицати на Јарчеве, Бикове и Дјевице.
Марс у Јарцу доноси снажну, дисциплиновану и веома контролисану енергију. Ово је положај у којем се Марс осјећа као код куће, јер Јарац воли структуру, план, ред и дугорочну стратегију.
Умјесто импулсивних реакција, овдје је присутна смиреност и тактичност, свака акција је промишљена, сваки корак има јасну сврху. Људи и ситуације под утицајем Марса у Јарцу често се повезују са великом упорношћу, амбицијом и жељом да се постигне конкретан резултат, без одустајања чак ни када је пут тежак.
Овај положај утиче и на колективну енергију, појачава се осјећај одговорности, обавеза и потребе да се ствари ријеше на зрео и практичан начин. Није вријеме за изговоре или одлагања, већ за озбиљан рад и дисциплину.
Марс у Јарцу подстиче да се преузме контрола над сопственим животом, да се поставе јасни циљеви и да се истраје у њиховом остваривању, чак иако за то треба много времена и стрпљења.
Емоције се често потискују зарад успјеха и стабилности, али управо та "хладна глава" и чврста воља могу да донесу велике животне резултате.
