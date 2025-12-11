Logo
Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

11.12.2025

12:18

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена
Фото: Pixabay

Марс, планета борбености и акције, 15. децембра мијења знак и улази у Јарца, гдје ће боравити до 23. јануара. Оваква позиција најјаче ће утицати на Јарчеве, Бикове и Дјевице.

Марс у Јарцу доноси снажну, дисциплиновану и веома контролисану енергију. Ово је положај у којем се Марс осјећа као код куће, јер Јарац воли структуру, план, ред и дугорочну стратегију.

Умјесто импулсивних реакција, овдје је присутна смиреност и тактичност, свака акција је промишљена, сваки корак има јасну сврху. Људи и ситуације под утицајем Марса у Јарцу често се повезују са великом упорношћу, амбицијом и жељом да се постигне конкретан резултат, без одустајања чак ни када је пут тежак.

Овај положај утиче и на колективну енергију, појачава се осјећај одговорности, обавеза и потребе да се ствари ријеше на зрео и практичан начин. Није вријеме за изговоре или одлагања, већ за озбиљан рад и дисциплину.

Марс у Јарцу подстиче да се преузме контрола над сопственим животом, да се поставе јасни циљеви и да се истраје у њиховом остваривању, чак иако за то треба много времена и стрпљења.

Емоције се често потискују зарад успјеха и стабилности, али управо та "хладна глава" и чврста воља могу да донесу велике животне резултате.

Хороскоп

астрологија

