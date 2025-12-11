Logo
Љубимац зарађује више од љекара: Реченица "живим као пас" добила ново значење

Курир

11.12.2025

08:10

Љубимац зарађује више од љекара: Реченица "живим као пас" добила ново значење
Да ли сте знали да просечан амерички пас "зарађује" више од 40% свјетске популације?

Ове податке изнео је у аналитичар Абдел Рахим за Курир говорећи на тему нове Форбсове листе најбогатијих људи на свијету.

Тврди да убједљиво највећи број милијардера и милионера живи у САД и да су чак и тамошњи пси гледано по томе колико њихови власници троше на њих "богатији" од великог процента људи широм свијета.

Шта каже истраживање

"Спроведено је истраживање 2016. године колико Американци троше на своје псе. Када би се то претворило у доходак и када би замислили да ти пси конституишу неку своју нацију, у истраживању названу Догланд, они би имали доходак виши од 40% свјетске популације од 2004. године. Прије 2004. године, док се Кина није још овако развила, они би имали доходак већи од 60% свијета", објаснио је Рахим.

Занимљивости

Хороскопски знакови који ће највише зарађивати у новој години

Абдел Рахим додаје да изрека "живим као пас" не може више да се унвиерзализује, јер је питање чији пас:

"Мора да се каже живим као пас у Индији, Србији, или Сједињеним Америчким Државама, што је три бијела свијета", каже Рахим и тврди да пас у САД-у живи боље од суданског љекара специјалисте.

pas

