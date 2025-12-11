Ужас у Хрватској: Мушкарца (42) двије године држали као роба, отели му и имовину

11.12.2025
07:57
Због сумње да је 42-годишњи мушкарац у Горском Котару злостављан и држан у односу сличном ропству, полиција је привела двојицу осумњичених који су оптужени за трговину људима, саопштила је у сриједу приморско-горска полиција.
Њих двојица имају 28 и 30 година, а терете се за кажњиво дјело трговине људима, за које закон предвиђа казну до 10 година затвора.
Полиција сумња да су у протекле двије године, пријетњама, обманом и преваром, као и злоупотребом тешке финансијске ситуације, довели 42-годишњег хрватског држављанина у подређени положај зависности и експлоатисали га за рад. У малом мјесту у области Горског Котара, 42-годишњак је експлоатисан за рад у виду ропства и односа сличног ропству, а смјештен је у нехумане услове у камп-приколицу без основних услова за живот, наводи полиција.
Оштећени 42-годишњак је по њиховом наређењу обављао разне послове, попут физичког тешког рада, без икакве новчане накнаде за то, док су осумњичени сву новчану добит стечену на овај начин задржавали искључиво за себе. Поред тога, задржали су његова лична документа и закључивали са њим фиктивне уговоре како би преузели власништво над његовим непокретностима, наиме породичном кућом и воћњаком у Горском Котару.
Двојац је више пута надлежним органима достављао податке о жртви као починиоцу разних саобраћајних прекршаја, иако су знали да су те прекршаје починиле друге особе из њиховог домаћинства, наводи полиција.
Приликом претреса дома осумњиченог двојца у оквиру кривичне истраге, а на основу налога истражног судије Жупанијског суда у Ријеци, пронађен је пиштољ М70 марке „црвена застава“ са три пратећа оквира, два стартна пиштоља и 239 комада разне муниције, коју је 30-годишњак незаконито посједовао, а терети се и за незаконито посједовање оружја.
